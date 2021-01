Le scarpe da calcio Tesla immaginate dall’ex designer Adidas

Il marchio di auto elettriche Tesla ha raggiunto un appeal talmente grande che c’è qualcuno che vedrebbe di buon occhio una linea di abbigliamento con il logo dell’azienda di Elon Musk stampato sopra.

Del resto quello del merchandising è un settore che frutta discretamente ad alcune Case automobilistiche, che monetizzano anche in questo modo la potenza del loro brand.

Il designer originario del Bahrein ma residente da tempo negli USA Hussain Almossawi ha immaginato così un ipotetico paio di scarpe da calcio firmate da Tesla e realizzate alla maniera di Tesla, cioè con un design futuristico e dettagli e tacchetti luminescenti, a ricordare la “natura elettrica” delle vetture californiane.

Almossawi non è un designer in vena di esperimenti qualunque: ha lavorato per Adidas, Nike, Versace, LG, Pepsi e Samsung, ma anche per Jaguar e Ford, ma non ancora con Tesla, azienda di cui si dichiara grande estimatore.

«Che succederebbe se Tesla iniziasse a produrre scarpe da calcio. E’ un concetto divertente che ho voluto realizzare di recente, per amore del bellissimo gioco del calcio e di Tesla», ha scritto presentando il suo progetto su Instagram.

Elon Musk ci farà un pensierino? Non è del tutto improbabile. Il vulcanico imprenditore di origini sudafricane poco tempo fa ha veramente realizzato e commercializzato degli short con il suo brand per prendersi gioco dei grandi investitori che hanno “shortato” le azioni Tesla, cioè scommesso sul loro ribasso, per poi doversi ricredere e leccarsi le ferite per il denaro perso.

