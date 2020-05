Intimo per il ciclo: la lingerie per dire addio a tamponi, assorbenti e salva-slip

L’intimo per il ciclo è la soluzione ecologica ed economica per dire addio all’uso di tamponi,assorbenti esterni e salva-slip.

Utile durante il periodo delle mestruazioni e in caso di perdite, l’intimo per il ciclo può essere lavato e riutilizzato e, grazie alle sue proprietà antibatteriche e assorbenti, è completamente igienico, lascia la pelle asciutta, non macchia e protegge dai cattivi odori.

Vediamo tutto quello che c’è da sapere sull’intimo lavabile per il ciclo mestruale.

Cos’è l’intimo per il ciclo

L’intimo per il ciclo è una soluzione igienica ed ecologica per il ciclo mestruale e per le perdite, che permette di dire addio ad assorbenti, salva-slip e tamponi usa e getta.

Si tratta di una lingerie assorbente, lavabile e riutilizzabile, che consente di dare un taglio ai costi sostenuti per i normali assorbenti e soprattutto di risparmiare la quantità di rifiuti prodotta ogni mese.

All’apparenza gli slip per il ciclo sono identici al normale intimo ma in realtà sono composti da tre strati traspiranti: lo strato centrale ha il compito di assorbire il flusso mestruale, mentre quello a contatto con la pelle è in puro cotone e quello più esterno può essere in cotone o lycra, a seconda del modello.

Grazie alla speciale tecnologia assorbente, l’intimo per il ciclo raccoglie il flusso mestruale e lo trattiene, dando una sensazione di asciutto per diverse ore e proteggendo da macchie e odori sgradevoli.

L’intimo per il ciclo può dunque essere utilizzato da tutte le donne durante il ciclo, dopo la gravidanza per le perdite post-parto o in caso di perdite vaginali o urinarie. Risultano un’ottima soluzione anche per chi già utilizza, ad esempio, la coppetta mestruale per le eventuali perdite al posto del salvaslip.

Gli slip per il ciclo sono disponibili in diversi modelli, colori e taglie e possono essere indossate in qualsiasi situazione, anche durante l’attività fisica e lo sport.

Generalmente le mutandine per il ciclo hanno diversi livelli di assorbenza, per adattarsi all’intensità delle perdite e del flusso mestruale che variano sia da donna a donna sia in base al giorno del ciclo.

Gli slip per il ciclo hanno una durata fino a due anni e consentono un risparmio fino al 60% sulla spesa in assorbenti, tamponi e salvaslip.

Intimo per il ciclo: quali sono i vantaggi

L’intimo per il ciclo rappresenta innanzitutto una scelta ecologica e sostenibile poiché il suo utilizzo permette di ridurre i propri rifiuti, eliminando l’uso di prodotti usa e getta come tamponi, assorbenti o salvaslip.

Ogni slip ha una durata di circa due anni, durante i quali mantiene la sua capacità assorbente senza rischio di macchiarsi e può essere lavato e riutilizzato ogni mese.

Un altro vantaggio è dunque il risparmio economico, poiché l’acquisto di intimo per il ciclo a fronte di un investimento iniziale, va ad abbattere completamente la spesa che normalmente sosteniamo ogni mese per i prodotti usa e getta.

L’uso degli slip lavabili per il ciclo consente anche di evitare il contatto delle zone intime con materiali plastici e con sostanze potenzialmente dannose che possono essere presenti in assorbenti e tamponi.

Poiché l’intimo per il ciclo è realizzato con tessuti tecnici traspiranti e naturalmente antibatterici, preferirlo ai normali assorbenti esterni può inoltre proteggere da irritazioni e previene la formazione di cattivi odori.

Comodità. I tessuti tecnici con cui vengono prodotti questi capi garantiscono il massimo comfort in quanto la zona assorbente non è spessa, ma sottile e anatomica che si adatta perfettamente al corpo senza far notare la differenza con altro tipo di intimo. Il tutto senza la sgradevole sensazione di “bagnato” a contatto con la pelle.

Come utilizzare e lavare l’intimo per il ciclo

L’intimo per il ciclo si indossa come un normale slip senza necessità di utilizzare assorbenti, salva-slip o tamponi.

Durante i giorni iniziali e finali del ciclo o nel caso di perdite lievi, è possibile indossare slip a bassa o media assorbenza. Durante i giorni centrali del ciclo o in caso di flussi abbondanti, si consiglia invece di ricorrere a slip ad alta assorbenza.

Gli slip vanno sostituiti durante la giornata in base all’entità del proprio flusso e, normalmente, ogni slip è in grado di trattenere le perdite del ciclo per circa otto ore, lasciando la pelle asciutta e proteggendo da odori e macchie.

Se si ha necessità di cambiare lo slip fuori casa, lo si può fare: lo slip non rilascia il flusso assorbito ed è sufficiente riporlo in un astuccio dopo averlo sostituito.

L’intimo per il ciclo può essere lavato a mano o in lavatrice alle temperature indicate in etichetta senza utilizzare ammorbidente. Dopo il lavaggio, si asciugano all’aria, evitando l’uso dell’asciugatrice.

Quanti slip servono, quanto costano e dove si comprano

Per calcolare quanti slip servono a coprire l’intera durata delle mestruazioni occorre tenere conto della durata e dell’intensità del proprio flusso mestruale.

In genere si consiglia di acquistare dai tre ai quattro slip per iniziare, così da avere a disposizione almeno un cambio pulito mentre gli altri asciugano.

Intimo per il ciclo: dove trovarlo e quale scegliere

Oggi esistono diverse aziende specializzate nella produzione e nella vendita di intimo per il ciclo.

Cocoro è, ad esempio, un marchio spagnolo, commercializzato in italia da Pureeros che offre intimo assorbente in due versioni, entrambe nere e acquistabili online: lo slip per flussi leggeri e perdite e le culotte per flussi più abbondanti.

Ogni mutandina costa 29,90 euro,mentre il pacco da due paia è in offerta a 55,00 euro. Il consiglio è di acquistare un mix tra slip e culotte, così da avere un intimo da indossare all’inizio e alla fine del cliclo e un intimo da utilizzare durante i giorni centrali, quando il flusso è più abbondante.

Thinx è invece un e-commerce che propone perizomi, slip e culotte in vari colori e con diversi gradi di capacità assorbente, da molto leggera ad alta. I prezzi partono da circa 30,00 euro per paio ed è possibile acquistare pack da tre paia a un prezzo scontato.

Anche Revol Girl vende online intimo sensuale e sofisticato, rigorosamente nero. I modelli disponibili hanno diverse capacità assorbenti – bassa, media e alta – per adattarsi a flussi leggeri e perdite, flussi moderati e flussi abbondanti. Gli slip possono essere acquistati singolarmente al prezzo medio di 40 euro o in”Starter pack” da tre o cinque pezzi.

Infine, la francese NoBlood commercializza anche in Italia le sue mutande mestruali che garantiscono l’assorbenza paragonabile a due tamponi. Le potete trovare qui al prezzo di circa 20 euro a slip.

Fonti di riferimento: Cocoro/Think/Revol Girl

