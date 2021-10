Dopo l’illusione ottica dell’abito bianco e oro, questo vestito sta sconcertando gli utenti di TikTok

Ci sono abiti che fanno sembrare decisamente più snelli, ma ce n’è uno in particolare che promette di restringere tantissimo il punto vita, quasi al punto da farlo sparire.

Stiamo parlando di un abito messo in vendita sulla piattaforma americana di moda Fashion Nova. Basta indossarlo per assistere a quella che sembra una vera e propria magia. In questi giorni si stanno moltiplicando su TikTok i video pubblicati da influencer (e non) che provano l’abito per mostrare l’incedibile effetto sul loro corpo, lasciando gli utenti a bocca aperta.

A rendere popolare l’abito è stata soprattutto Xojemian, content creator seguita su TikTok da oltre 5mila utenti. Il suo filmato è diventato virale. A visualizzarlo sono state oltre 2 milioni di persone, ma non è l’unica ad averlo voluto provare su di sé. Tante altre donne l’hanno acquistato e mostrato sui social l’effetto snellente.

Ma com’è possibile che il punto vita si restringa in quel modo? In realtà si tratta soltanto di un effetto ottico dalla sovrapposizione delle strisce verticali di diverse sfumature (marrone, bianco e nero) e dalla presenza del cinturino in tessuto sulla vita. Non è la prima volta che sui social diventino virali le illusioni ottiche create dai vestiti. Qualche anno fa su Tumblr e Facebook si è creato un vero e proprio dibattito sul colore effettivo di un abito, che qualcuno vedeva blu e nero, mentre altri bianco e oro. Poco dopo è toccato a un paio di sneakers rosa e bianche, che ha diviso il mondo della rete.

In ogni caso, al momento l’abito che fa “sparire” il punto vita è sold out sulla piattaforma di e-commerce. Sarà tutta colpa di TikTok?

Fonte: TikTok

