Terribile, il deserto di Atacama ora è il cimitero della fast fashion (e la colpa è anche nostra)

Oggi mi piace, domani no. Compriamo vestiti come se nulla fosse, ma la moda usa e getta inquina sempre di più. A confermalo queste immagini shock che arrivano dal deserto di Atacama in Cile, trasformato in una enorme discarica a cielo aperto di rifiuti tessili

Nel deserto di Atacama stanno sorgendo diverse colline colorate formate dai vestiti che il mondo non indossa più. Il fast fashion ha creato nella zona più arida del mondo il suo cimitero, ribadendo ancora una volta come il consumo rapido dell’abbigliamento, con i suoi prezzi apparentemente low-cost, contribuisca pesantemente all’inquinamento del nostro Pianeta.

Secondo un’inchiesta dell’Agence France-Presse, quegli enormi cumuli sono costituiti da vestiti realizzati in Cina e Bangladesh, esposti poi nei negozi negli Stati Uniti, in Europa e in Asia. Quando gli indumenti delle passate stagioni o di seconda mano non vengono acquistati, arrivano al porto cileno di Iquique dove vengono smistati per essere rivenduti in altri paesi del continente.

Il Cile è il principale consumatore di abbigliamento in America Latina e anche il principale importatore della regione di indumenti di seconda mano provenienti da Asia, Europa, Stati Uniti e Canada. Ma non tutto quello che importa e entra nella zona franca del porto di Iquique si vende localmente. Almeno 39.000 tonnellate finiscono come rifiuti “nascosti” nel deserto nell’area dell’Alto Hospicio del nord del Paese.

La zona franca non è stata in grado di gestire e controllare questo fenomeno e anche lo Stato ci ha abbandonato. Siamo diventati una zona di sacrificio”, ha detto in un’intervista ad un giornale locale Patricio Ferreira, sindaco di Alto Hospicio.

Tuttavia, ci sono iniziative in tutto il mondo che stanno cercando di fermare l’ascesa del fast fashion, spingendo anche i grandi marchi a rivalutare i loro processi. Proprio in Cile ad esempio, l’azienda Ecofibra promuove l’economia circolare trasformando i rifiuti tessili che inquinano il deserto di Atacama in pannelli ecologici per l’isolamento termico e acustico. (LEGGI anche: Da scarti tessili a coperte per cuccioli abbandonati, il progetto italiano che combatte gli sprechi e promuove l’inclusione)

Indossiamo il problema

Quello che accade ad Atacama è anche una nostra responsabilità. Comprare, indossare e gettare via: per molti anni abbiamo consumato senza pensare ai rifiuti tessili, molti dei quali impiegano circa 200 anni per decomporsi. Probabilmente proprio in questo momento stiamo indossando il problema e contribuendo a una delle industrie più inquinanti al mondo.

Video exclusivo captado con dron de la periferia de Alto Hospicio junto al equipo de Desierto Vestido♻️Se puede visualizar UNO de los microbasurales que existen en el sector a no más de 20 minutos de la ciudad❗️. Dentro de los residuos descartados que se visualizaron principalmente se pueden mencionar la ropa usada/nueva en pleno desierto, neumáticos y residuos varios. Comentar además que las manchas negras que se aprecian, son vestigios de quemas realizadas a los residuos que llegan a estos vertederos ilegales.Durante la semana subiremos fotografías de nuestra visita a terreno🙌🏼 en la cual como equipo quedamos impactados con lo vimos😔.#altohospicio #iquique #chile #economiacircular #circulareconomy #fashionfast #descartederopa #sustentabilidad #sostenibilidad #upcycling #recycle #madeintarapacá #porelclima #slowfashion #savetheplanet Posted by Desierto Vestido on Tuesday, January 5, 2021

Infatti un vestito inquina durante tutto il suo processo. Dall’estrazione della materia prima al processo produttivo, passando per la grande distribuzione, fino alla fine del suo ciclo di vita. Il consumo eccessivo e fugace di abbigliamento aumenta il volume delle discariche come quella clandestina che ora si posa nella sabbia del deserto di Atacama.

A differenza di quello che le grandi catene del fast fashion ci voglio fare credere, i nostri vestiti non hanno scadenza. Chi ha realizzato i pantaloni che indosso? In quali condizioni lavorative? Ho bisogno veramente di compralo? Qual è il suo impatto ambientale? Sono domande che per fortuna prendono sempre più forza. D’altronde non si può lottare per l’ambiente continuando a comprare vestiti di cui non abbiamo bisogno.

🇨🇱 En plein désert d'Atacama dans le nord du Chili, les décharges sauvages de vêtements et de chaussures usagés se sont étendues à la mesure de la production effrénée de la mode à bas coût à l'échelle mondiale @pablocozzaglio #AFP pic.twitter.com/g4jqSlm3AG — Agence France-Presse (@afpfr) November 8, 2021

Fonte: AFP / MMA Cile / Ecofibra / Cooperativa

