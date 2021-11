David Gandy, modello protagonista di uno spot D&G lancia un brand di moda sostenibile

Lo slippetto bianco e le movenze in versione piacione ce le ricordiamo tutt*, un po’ meno la meraviglia dei Faraglioni di Capri e men che meno le note in sottofondo di Mariù e compagnia cantante. È l’ormai datato spot di Dolce&Gabbana e lui, il piacione di cui sopra, al secolo David Gandy, ha deciso in questi giorni di far parlare di sé. Stavolta in versione “piacione sostenibile”.

Già, non tutti sanno infatti che il Gandy sta tentando di slegare il suo nome dal duo D&G – la cui sostenibilità, piuttosto, lascia il tempo che trova – e lancia il suo personalissimo brand di moda sostenibile e una prima collezione di pezzi basic e unisex, dal loungewear ai capi per lo sport. Si tratta di Wellwear, una gamma che utilizzerà esclusivamente fibre naturali e tessuti soffici, per creare – come si legge – una “connessione emotiva tra gli uomini e i vestiti” e sentirsi bene nei propri panni.

Ora, al di là del fatto che un mucchio di voi quei panni al modello glieli toglierebbe, piuttosto, a 41 anni suonati, David, britannico, diventa imprenditore lanciando un marchio di moda pensato in base a una precisa filosofia.

Wellwear, di fatto, significa letteralmente “vestire bene” e il senso è proprio questo: non solo fibre naturali, ma una vera e propria linea di indumenti basic, come completi in felpa, polo, t-shirt, pigiami e cappelli. Gandy, insomma, ha preso le mosse da studi che dimostrano come il semplice toccare tessuti morbidi e setosi dia immediati benefici psicologici e smorzi le emozioni negative.

La maggior parte delle persone mi associa probabilmente ai completi classici da lavoro, ma essendo piuttosto timido di carattere, spesso indosso gli abiti di alta moda come un’armatura, quando so di presentarmi in pubblico per eventi di alto profilo.

Da lì alla scelta di fibre naturali, come il cotone Pima di alta qualità o gli estratti di Aloe vera, è stato un passaggio rapido. Lo scopo rimane quello di creare capi ecologici e funzionali, con maglie traspiranti, che non trattengano l’umidità e regolino la temperatura corporea, durino più a lungo e abbiano un basso impatto ambientale.

E bravo David!

