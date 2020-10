Vivere in pendant! La coppia giapponese che si veste coordinata da 40 anni

Tsuyoshi e Tomi Seki, in arte Bon e Pon, insieme formano una coppia di pensionati come tante se non fosse che, ogni giorno, indossano abiti coordinati, sempre diversi e alla moda.

Sposati da 40 anni, grazie alle loro foto in posa postate regolarmente sul profilo Instagram bonpon511, hanno guadagnato un enorme seguito in tutto il mondo.

La loro fortuna si deve al modo in cui abbinano gli abiti, che devono sempre completarsi a vicenda. Se lei indossa un outfit a quadretti bianchi e neri, lui porta una camicia in pendant, se lei sfoggia un abito nero, lui ha la giacca dello stesso colore e così via.

I follower ne vanno letteralmente pazzi e si complimentano continuamente con loro:

“Ragazzi [siete] una tale ispirazione. Lo adoro; probabilmente vi divertirete così tanto entrambi ”.

Ecco alcune immagini tratte dal loro profilo coordinato, davvero divertente ma anche di ispirazione per tutti noi!

