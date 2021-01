Tutti pazzi per la barba a coda di scimmia, la nuova bizzarra tendenza del 2021(#MonkeyTAilBeard)

Qual è l’ultima tendenza nel look maschile che sta prendendo velocemente piede nel 2021? La cosidetta “barba a coda di scimmia” che, postata per la prima volta da un famoso giocatore di baseball americano, sta diventando un vero e proprio tormentone sui social di mezzo mondo, attualmente invasi da foto con la #MonkeyTailBeard. Ma di cosa si tratta?

Essenzialmente si tratta di una barba asimmetrica che partendo da una basetta scorre lungo la mascella, il mento per poi salire intorno al lato della bocca e, proprio come una coda di scimmia , arricciarsi unendosi ai baffi sopra il labbro superiore.

I need all of my non-baseball fan followers to look at mike fiers' monkey tail beard. thank you. pic.twitter.com/0o3lcH7bjz — Hobotron (@Hobotron2000) September 15, 2019

Il particolare look ispirato ai primati è stato sfoggiato per la prima volta nel settembre del 2019: il giocatore di baseball della MLB Mike Fiers ha indossato la bizzarra acconciatura del viso per far ridere i suoi compagni di squadra, ma ad oggi, complice anche il lockdown che ha donato diverso tempo libero per sfoggiare nuove acconciature, la barba a coda di scimmia è letteralmente esplosa sui social, in particolar modo su Twitter e su instagram, e sono in tantissimi ad abbracciare la nuova tendenza, portata anche all’estremo da colorazioni rosa shoking o arricciature a spirale per tutto il mento.

Ma, per fortuna, non tutti ne sono entusiasti e sono in tanti a trovarla “ridicola” e poco sexy .

OMG. Apparently,this is the in thing for men in 2021.

No. Just……no.

I'll just stick with my goatee,thank you.#MonkeyTailBeard pic.twitter.com/jTKCgfGolW — Richard Deighton 🐻🎧🏳️‍🌈🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@rich_radiodj) January 16, 2021

E voi che ne pensate? Ridicola o trendy? Di sicuro le scimmie avrebbero da ridire…

