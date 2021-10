La moda inquina: gli attivisti di Extinction Rebellion irrompono alla sfilata di Vuitton durante la Fashion Week di Parigi

Contribuisce enormemente alla crisi climatica ed ecologica e in più ha grande impatto sulle condizioni di tantissimi lavoratori e comunità che vengono sfruttati in tutto il mondo. Non c’è dubbio: l’industria della moda ha il suo bel peso in fatto di cambiamenti climatici.

È questo quanto hanno cercato di denunciare alcuni degli attivisti di Extinction Rebellion che ieri, alla sfilata di Louis Vuitton al Louvre, in occasione dell’ultimo giorno della Fashion Week di Parigi, hanno deciso di invadere letteralmente le passarelle con tanto di striscioni.

“Consumismo = Estinzione”: è questo il loro motto. E ci sta tutto.

🔴 ACTION EN COURS au défilé Louis Vuitton 👗 😇 Quoi de mieux que la #Parisfashionweek avec #LVMH, symbole de la mode française, pour rappeler l’impact de cette industrie 🏭 👋 Coucou @EmmanuelMacron, c'est quand qu'on légifère sur ce secteur (et les autres) 🤔#ActNow pic.twitter.com/BG49jtMgYq — Extinction Rebellion France 🐝🌺 (@xrFrance) October 5, 2021

Un’attivista del movimento è balzata sulla passerella installata in una delle gallerie del museo francese nel bel mezzo della sfilata ed è stata poi portata fuori dalla sicurezza. Altre due persone hanno sfilato con striscioni con su scritto “Fashion Change not Climate Change“. In tutto, trenta attivisti di Extinction Rebellion, Friends of the Earth e Youth For Climate hanno partecipato all’azione.

🙌Nos activistes sont sortis de Garde À Vue🥰 Iels avaient été évacuées "manu militari" lors du défilé Louis Vuitton de la #ParisFashionWeek2021 👗 😈 Ceci ne nous empêchera pas de continuer à alerter sur les ravages de l'industrie de la mode 🏭#LVMH

pic.twitter.com/mpnuJgvi28 — Extinction Rebellion France 🐝🌺 (@xrFrance) October 6, 2021

Watch the moment an Extinction Rebellion activist crashed the runway at Louis Vuitton's Paris Fashion Week show, before being dragged away by security 👇 pic.twitter.com/tvr5FnEaP8 — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 6, 2021

Secondo una nota diffusa dal movimento, due di loro sono stati arrestati.

Fonte: Extinction Rebellion

