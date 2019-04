Banantex: il rivoluzionario materiale vegetale dalle banane per dire addio alla plastica

Forte, flessibile e realizzato con fibre vegetali di banane. È il nuovo materiale presentato in occasione della Design Week 2019, dal marchio di borse QWSTION.

Completamente biodegradabili e capace di sostituire tutte le plastiche adottate fino a ora dall’industria del settore, il rivoluzionario e multiuso Banantex proviene interamente da foglie di banano e offre una nuova opzione nella ricerca di materiali sostenibili di origine vegetale.

Da dove viene l’idea? Dalle foglie di banano che sono state utilizzate nelle Filippine per oltre un secolo come corde per barche. Dopo tre anni di ricerca e sviluppo, la società di borse ha finalizzato il materiale a base vegetale.

Non a caso i primi prodotti di Banantex in commercio sono zaini e borse, realizzati completamente senza plastica.

L'obiettivo più grande, tuttavia, è che altre società utilizzino Banantex nella propria produzione, diffondendo l'applicazione e eliminando i materiali sintetici presenti oggi sul mercato. Uniti allo scopo comune di ispirare lo sviluppo di prodotti responsabili, il team ha concepito l'idea come un progetto open source con questo in mente.

“Le foglie di banano utilizzate provengono da un ecosistema naturale di silvicoltura sostenibile delle Filippine. I banani crescono naturalmente senza l'uso di pesticidi o altre sostanze chimiche. Inoltre, non richiedono l'aggiunta di acqua. Le piante di banane sono un vantaggio per un'area precedentemente erosa dalle piantagioni di palme, riportando la vegetazione e il sostentamento degli agricoltori locali”, conclude l’azienda.





Roberta Ragni