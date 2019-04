HM lancia la linea di vestiti e stivali fatti con pelle di ananas e seta di arancio

Una linea tutta fruttata, vegan ed ecosostenibile è quella lanciata da H&M nella collezione Conscious Exclusive 2019. Tra i materiali utilizzati per realizzare vestiti, stivali e giacche ci sono infatti pelle di ananas e seta ricavata da fibre di arancio.

Dato che aumenta la domanda di abbigliamento e accessori vegan, prodotti eticamente e con un’attenzione particolare verso l’ambiente, i grandi marchi di moda di tutto il mondo si stanno fortunatamente attrezzando per rispondere alle richieste di un mercato che cambia. E’ il caso di H&M.

Dovremmo aspettare ancora qualche giorno prima di poter vedere nei negozi o sullo store online del brand svedese la nuova linea etica ed ecosostenibile. Sarà disponibile infatti solo dall’11 aprile e probabilmente farà la gioia di chi per scelta vuole evitare vestiti fatti con componenti animali senza però rinunciare a moda ed estetica.

Dei materiali innovativi utilizzati in questa collezione vi avevamo già parlato. Si tratta di Piñatex®, tessuto realizzato da Carmen Hijosa, esperta di pelletteria che è riuscita a creare questo nuovo materiale ecologico e sostenibile a partire dalle fibre delle foglie di ananas. Con questa sorta di pelle vegan saranno realizzate giacche e stivali.

Altro materiale sostenibile è quello ricavato dalle bucce di arancia, Orange Fiber®, che si è guadagnato il soprannome di seta vegan e che è made in Italy (già Salvatore Ferragamo l’ha utilizzato nelle sue linee di moda).

Infine, utilizzati nella collezione Conscious Exclusive 2019 ci sono il Tencel, materiale versatile a base di pasta di legno e BLOOM ™ Foam, schiuma flessibile a base vegetale.

"Per questa collezione, abbiamo esplorato la bellezza della natura che si manifesta nelle stampe, così come le silhouette fluide, la sorprendente gamma di colori e l'attenzione per i dettagli. Siamo entusiasti di introdurre nuovi materiali sostenibili realizzati a partire dalle piante per creare pezzi dalle alte prestazioni, belli e alla moda" ha dichiarato Ann-Sofie Johansson, Creative Advisor di H & M.