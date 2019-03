Vestiti per bambini pericolosi ritirati dai supermercati Auchan e Simply. Presentano un difetto di fabbricazione che riguarda il cordoncino: potrebbe creare un rischio per i consumatori.

Si tratta del PANTALONE NTA a marca In Extenso, che per via del difetto del loro cordoncino possono far rimanere intrappolati o causare lesioni ai bambini che li indossano.

I codici richiamati sono i seguenti:

COD EAN 3505623716095; COD EAN 3505623716163;

COD EAN 3505623716101; COD EAN 3505623716170;

COD EAN 3505623716118; COD EAN 3505623716187;

COD EAN 3505623716088; COD EAN 3505623716156;

COD EAN 3505623716125; COD EAN 3505623716194;

COD EAN 3505623716132; COD EAN 3505623716200;

COD EAN 3505623716149; COD EAN 3505623716217;

Se avete acquistato questi prodotti, non fateli indossare ai bambini e restituite in tutte le Filiali Auchan e Simply, anche senza presentazione dello scontrino.

Il prodotto sarà rimborsato.