All'attivo ha 1,2 milioni di followers su Instagram. Si chiama Iris Apfel ed è una "modella" d'eccezione. A 97 anni è la più anziana ad aver firmato un contratto con una celebre agenzia di moda, la IMG Models.

Che il mondo della moda stia cambiando ormai è fuori di dubbio. E non è mai troppo tardi per iniziare una nuova avventura, neanche alla soglia dei 100 anni. Lo dimostra la storia di questa "nonna", raccontata nel suo libro: "Iris Apfel: accidental icon".

Non una qualunque. Iris è una donna d'affari, interior designer e tastemaker. Di recente, la donna ha firmato un contratto con una delle più famose agenzia di moda del mondo, la IMG Models.

"Sono molto emozionata. Sono una ragazza fai-da-te. Non mi sarei mai aspettata che la vita mi riservasse questa sorpresa, non ero preparata. Tutto è successo così all'improvviso e alla mia tenera età, non pensavo di mettere in piedi un'attività e di lasciarmi coinvolgere in tutte queste cose. Credevo fosse un fuoco di paglia, che non durasse. In qualche modo le persone mi hanno trovato, mi hanno semplicemente chiamato. Tommy Hilfiger ha detto che non era questo il modo corretto di farlo e ci ha messo in contatto. Sono molto entusiasta e grata per questo" ha detto.