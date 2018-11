Si chiama Bioscarf ed è una innovativa sciarpa che protegge dall’inquinamento atmosferico, dagli allergeni e dalle infezioni virali. Un’ottima sostituta delle comuni mascherine utilizzate da chi vive in città dove ci sono alte concentrazioni di sostanze nocive.

Lunga circa 2 metri e larga circa 20 centimetri, la sciarpa secondo i produttori è in grado di bloccare il 94% degli inquinanti presenti nell'atmosfera allontanando così anche i virus responsabili di influenza e raffreddori.

L’idea è di Hazel Solle che racconta sul sito:

“Mio marito, si è ammalato durante un viaggio in Cina a causa della scarsa qualità dell'aria e dell'inquinamento atmosferico. Il medico gli aveva consigliato di utilizzare una delle mascherine che si vedono spesso in queste grandi città”.

“Quando mio marito mi ha accennato questa cosa, ho pensato che doveva esserci qualcosa di meglio di quelle maschere bianche che ti fanno sembrare malato, ho ripensato alle bambole e alle sciarpe che facevo per loro quando ero piccola e ho avuto l'idea”, spiega ancora.



Un capo di abbigliamento alla moda che riesce a proteggere allo stesso tempo, è disponibile in vari colori e non è per nulla invasiva.

Come funziona? In pratica, Bioscarf incorpora un filtro in grado di trattenere mediamente il 99,75% di tutti i particolati aerodispersi di dimensioni pari a 0,1 micron e superiori che tradotto significa una protezione contro particelle presenti nell’aria, fumo, polline, pelo di animali domestici ma anche contro polmonite, streptococco, influenza, tubercolosi.



Ogni anno, milioni di persone muoiono a causa della cattiva qualità dell'aria e delle malattie legate all'inquinamento atmosferico. Secondo l’Unicef, oltre 2 miliardi di bambini respirano aria tossica.

Le emissioni dei veicoli, l'uso di combustibili fossili, la combustione di rifiuti e polvere creano un mix chimico pericoloso.

“Poiché molte di queste persone non hanno le risorse per proteggersi, doniamo sciarpe a chi è a rischio in tutto il mondo con il Plus One Program”, spiega Hazel Solle.

La biosciarpa è in vendita sul sito ufficiale di Bioscarf al prezzo di 39 dollari (pari a circa 34 euro), per maggiori informazioni clicca qui.

Dominella Trunfio