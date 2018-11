I bimbi crescono sempre troppo in fretta e gli abiti che acquistiamo per loro hanno un tempo di vita veramente limitato. Partendo da questo presupposto una startup tutta italiana ha pensato ad una sorta di armadio condiviso destinato a rivoluzionare il mondo della moda dei più piccoli. Un modo per risparmiare denaro, tempo e risorse ambientali e al tempo stesso offrire al tuo bambino abiti di ottima qualità senza sprechi.

Perché scegliere Youkoala

I bambini, si sa, crescono in fretta: i neonati cambiano addirittura sei taglie nell’arco del primo anno di vita e il loro guardaroba è costantemente da rinnovare. Questo si traduce in tempo da dedicare alla ricerca di nuovi abiti e da sottrarre al nuovo nato e in denaro da spendere per vestiti che verranno indossati per breve tempo, senza contare lo spreco di risorse per produrre capi d’abbigliamento nuovi che dureranno solo poche settimane.

Per risparmiare, molti genitori acquistano vestiti di scarsa qualità il cui prezzo pesa meno sul bilancio familiare ma moltissimo sull’ambiente.

In alternativa, ci si affida al baratto di abiti tra genitori con bambini di età diverse: ciò però non è sempre possibile, per ragioni di tempo o perché non si ha una rete di parenti o amici con cui riuscire a scambiare abiti per il proprio bambino.

Per venire incontro alle esigenze dei genitori più attenti è nato così Youkoala, un servizio che consente di avere capi di qualità per i propri bambini risparmiando tempo, denaro e risorse ambientali.

Cos’è Youkoala e come funziona

Youkoala è un servizio in abbonamento grazie al quale potrete avere abiti di ottima qualità per il vostro bambino a un prezzo accessibile e senza sprechi. Si tratta di un progetto dedicato a genitori che hanno a cuore la sostenibilità ambientale e che desiderano il meglio per i propri figli.

Youkoala funziona così: dopo aver inserito le misure del bambino sul sito, in pochi giorni si riceve direttamente a casa un kit di body, tutine, cappellini e bavaglini della taglia del proprio bimbo. I capi sono tutti in cotone organico certificato, prodotti nel rispetto dell’ambiente da aziende europee e imballati in scatole da cartone riciclato che vengono utilizzate per più spedizioni.

Quando il bambino cresce è sufficiente richiedere un kit di abiti adatti alla nuova taglia del piccolo; il kit precedente verrà ritirato e messo a disposizione di un altro bimbo.

Chiaramente tutti gli abiti vengono ispezionati, lavati con detersivi biologici e sterilizzati prima di essere condivisi con un altro bambino, quindi i vestiti che riceverete nel kit saranno sempre in ottime condizioni e pronti per essere indossati senza rischi per il piccolo.

Per chi non volesse invece utilizzare vestiti usati per il proprio bambino, può scegliere l'opzione "Solo capi nuovi" al momento dell'ordine con un sovrapprezzo sull'abbonamento.

Grazie a Youkoala, dunque, potrete scegliere capi di abbigliamento di qualità senza spendere una fortuna e senza pesare sull’ambiente.

Youkoala è una una nuova azienda italiana nata dall’idea e dall’impegno di Vincenzo Rusciano, Livio Pedretti e Vincenzo Fierro grazie anche a una campagna di crowdfunding su eppela: il progetto ha già vinto due concorsi dedicati alle sturtup: il WeStartItaly e il Digital for No Profit.

Il fenomeno della Fast fashion: la moda insostenibile

L’industria della moda è ovviamente orientata al profitto ed è nel suo interesse proporre modelli sempre nuovi a ogni cambio di stagione. Rinnovare periodicamente il guardaroba non è alla portata di tutti, così in molti ricorrono alla fast fashion, che consente di acquistare capi alla moda a prezzi low cost: si spende meno ma si ottiene meno qualità e ciò che viene risparmiato è pagato dall’ambiente e dalle persone che lavorano nel settore della moda. Secondo il report Euromonitor International Apparel & Footwear 2016, nei quindici anni tra 2000 al 2015 la produzione di abiti è aumentata da 50 a 100 miliardi di capi l’anno e la frequenza media di utilizzo per ogni abito è scesa da 200 a 160.

La fast fashion riguarda anche la moda di neonati e bambini: è possibile acquistare capi graziosi a poco prezzo anche per i più piccoli, spesso rinunciando alla qualità, e facendo pagare il risparmio al Pianeta e ai lavoratori. Modificare le proprie abitudini di acquisto anche per quanto riguarda ciò che indossiamo, significa dare il proprio contributo per un mercato della moda che rispetti le persone e l’ambiente, oltre al profitto. Youkoala ha l’ambizione di stravolgere il mondo della moda, ma per farlo serve una presa di coscienza da parte dei consumatori, che attraverso le loro scelte possono davvero fare la differenza.