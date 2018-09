Via la pelle nelle scarpe da tennis più iconiche del mondo che diventano vegane. Stella McCartney, una delle designer più attente all’ambiente nel settore della moda, ha stretto una partnership con Adidas per creare la prima linea al mondo di scarpe da ginnastica Stan Smith completamente cruelty free ed ecosostenibile.

Il gigante dell’abbigliamento sportivo e la stilista vegana più celebre sul pianeta, quindi, sono pronti a mettere in commercio (il prezzo si aggirerà intorno ai 250 euro) le Stella #stansmith, variante vegana delle più che famose sneakers in pelle bianca, diventate uno dei capi di abbigliamento più diffusi in tutto il mondo da quando i giganti dello “sportswear” le hanno rilanciate nel 2008.

Dopo le sneakers Reebok 100% vegetali, anche Adidas si fa avanti nel mondo della moda ecostenibile, tornando alla sua già stabilita intenzione di puntare alla totale eliminazione delle sostanze tossiche da tutti i prodotti e rimanendo in linea con la sua produzione di scarpe fatte con la plastica raccolta negli oceani.

Le Stella McCartney Stan Smith Adidas sono interamente realizzate in ecopelle e prevedono, al posto delle tre classiche strisce identificative del marchio, delle stelline, che sono invece da sempre il simbolo dell’estetica firmata McCartney. Sulle linguette saranno stampati i ritratti di Stella McCartney su un lato e del tennista Stan Smith (che ha ispirato al marchio il modello best seller) dall’altro lato.

Disponibili da donna e da uomo, le Stella #stansmith si possono già ordinare sull'e-commerce di Stella McCartney e a partire dal 10 settembre approderanno in store nei negozi di tutto il mondo.

Introducing the first ever vegan Stella #StanSmith. Now available for pre-order! The iconic @adidasoriginals style receives a Stella update including star details and the original portrait of Stan Smith on one sneaker tongue, and Stella on the other. pic.twitter.com/fev1P0wrgw