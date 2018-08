Abiti che si allungano e si accorciano, di pizzo, a pattern e chi più ne ha più ne metta. Com’è cambiata la moda dall’Ottocento a oggi? Un bellissimo collage di immagini ci mostra un abbigliamento versatile che si adatta alle tradizioni del tempo.

I bustini, le forme ampie, i sottogonna e poi man mano una trasformazione che coincide anche con l’emancipazione femminile. La dama lascia spazio alla donna che lavora, cambiano i materiali, i colori e il design.

Questa raccolta di illustrazioni ben rappresenta la timeline di 200 anni: nel Settecento le ci sono le gonne a ruota sul pavimento, nell’Ottocento copricapo esagerati, gli anni Venti del Novecento trasudano eleganza, in quelli Cinquanta i modelli si arrotondano e via via fino agli anni Settanta in cui il pantalone è a zampa.

Guardate che meraviglia:

Moda nel Settecento:

Moda nell'Ottocento:

Moda nel Novecento:

Dominella Trunfio