T-shirt e teli mare realizzati in cotone e polietilene 100% rigenerati, riciclando gli scarti tessili e le bottigliette di acqua recuperate dal mare. Il giovane marchio toscano Rifò grazie a una campagna di crowdfunding su Ulule è riuscito a finanziare la prima produzione di magliette e teli rispettosi dell'ambiente.

Già noto per aver prodotto una linea di prodotti in lana cashmere con fibre 100% rigenerate, Rifò nonostante la giovane età dei due ideatori - Niccolò e Clarissa di 27 e 22 anni - ha le idee chiare in fatto di sostenibilità, riciclo e risparmio delle risorse.

A maggio, superando le aspettative iniziali, ha conquistato201 pre-ordini per le magliette su un obiettivo di 90. Ciò ha permesso di avviare la produzione delle magliette.

Cos'hanno di speciale? Confezionate a Prato e dintorni, le t-shirt Rifò sono realizzate in cotone e polietilene 100% rigenerati, utilizzando un sistema di produzione sostenibile che ricicla gli scarti tessili e le bottigliette di acqua recuperate dal mare per creare un nuovo filato.

In questo modo, non solo si utilizzano prodotti “di scarto” e rifiuti ma si riduce la richiesta d'acqua visto che per una maglietta se ne utilizzano solo 30 litri contro i 2.700 di una tradizionale maglia in cotone.

“Ogni anno vengono comprate e prodotte tantissime t-shirt composte per la maggioranza di cotone, una fibra molto assetata. Per produrre una t-shirt in cotone ci vogliono in media circa 2700 litri di acqua, un’enormità. Allo stesso tempo, ogni anno tra 5 e 13 milioni di tonnellate di bottiglie di plastica - che non vengono smaltite in maniera corretta - finiscano in mare, con il rischio di essere ingerite dagli animali e di entrare così nella catena alimentare”spiegano Niccolò e Clarissa.

Numeri alla mano, con le 201 magliette realizzate da Rifò sono stati risparmiati ben 528.600 litri di acqua e sono state riutilizzate circa 1.000 bottigliette di plastica.

Insieme alla t-shirt, in vista dell'estate Rifò ha prodotto anche uno speciale telo mare rigenerato in 100% cotone ottenuto dagli scarti di produzione e realizzato interamente in Italia.

Secondo Niccolò e Clarissa, i teli mare spesso provengono da paesi in via di sviluppo dove vengono realizzati in condizioni lavorative non certificate. Utilizzabile anche come coperta estiva e pareo, il loro telo è stato realizzato dagli esperti artigiani del distretto tessile di Prato in modo sostenibile e responsabile.

Spazio anche alla solidarietà. Tramite l’iniziativa #2lovePrato, Rifò donerà 2€ per ogni contributo alla campagna a 1 fra 3 fondazioni della zona tra Legambiente Prato, Fondazione AMI e Opera Santa Rita.

Un marchio giovane che ha fatto della rigenerazione delle fibre tessili e del recupero della plastica i propri cavalli di battaglia.