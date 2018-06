Si chiama RepAir e il nome dovrebbe già darci un indizio. È la nuova t-shirt in grado di purificare l'aria attorno a noi. A realizzarla è stata la startup italiana Kloters in collaborazione con una nostra vecchia conoscenza, Anemotech.

Che la moda Made in Italy sia amata e imitata in tutto il mondo è una certezza. E adesso si guarda anche alla sostenibilità. RepAir è una maglia genderless in cotone, prodotta interamente in Italia, che secondo i suoi ideatori pulisce l’aria grazie a un inserto di ‘the Breath®’. Questo materiale è stato brevettato dalla società Anemotech srl e neutralizza le sostanze inquinanti, batteri e cattivi odori.

The Breath sfrutta il naturale movimento dell’aria per purificarla. Questo speciale tessuto ha il merito non solo di assorbire ma anche di disgregare le molecole inquinanti. Una tecnologia a basso impatto ambientale pensata per gli ambienti interni ed esterni, applicabile a quadri, cartelloni pubblicitari e adesso anche agli abiti.

Ogni t-shirt RepAir è in grado di neutralizzare le sostanze inquinanti (Nox e COV) prodotte da due automobili. La maglia infatti incorpora l'inserto di the Breath® all’interno di una tasca.

Per metterla al lavoro basta solo indossarla. Non è alimentata da fonti esterne ma le occorre solo l'aria. Il sistema the Breath® è formato da due strati esterni stampabili, in tessuto idrorepellente con proprietà battericide, antimuffa e anti-odore e uno intermedio in fibra adsorbente carbonica additivata da nano molecole, che assorbe e disgregare le micro particelle inquinanti presenti nell’atmosfera.

Spiega Silvio Perucca, mente creativa di Kloters, product and sales manager del marchio:

“La prova più complessa del progetto è stata riuscire a realizzare un prodotto valido esteticamente, in grado di competere nel complesso mondo fashion, e che riuscisse ad integrare una tecnologia innovativa in modo più che perfetto, senza incidere sull’eleganza, sulla vestibilità e sul comfort del capo.”

La t-shirt viene proposta in bianco e in nero ed in vendita da giugno 2018 sia nei negozi che sul sito www.kloters.com. E' partita la campagna di crowdfunding su Kickstarter dove sarà possibile acquistare il prodotto in anteprima a un prezzo di lancio. I costi partono da 29 euro.

Francesca Mancuso