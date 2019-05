Capelli: 10 acconciature e fermagli fai-da-te dal riciclo creativo

La stagione delle cerimonie si avvicina. Soprattutto chi di voi ha i capelli lunghi potrà divertirsi a scegliere l'acconciatura più adatta a seconda dell'abito e dell'occasione.

Con un pizzico di fantasia e di creatività, anche nel caso delle acconciature e dei fermagli per capelli, è possibile ricorrere al riciclo creativo, in modo da poter ottenere delle pettinature e degli ornamenti completamente fai-da-te. Nessun problema anche per chi ha i capelli corti, non potrà fare degli chignon, ma potrà comunque decorarli con fermagli e trecce.

Cravatta

fonte foto: etsy.com

Da Etsy una semplice idea per ottenere un'acconciatura fai-da-te adatta per una cerimonia o per un'occasione speciale. Si tratta di realizzare un raccolto e di utilizzare a scopo decorativo una cravatta, con la quale creare un bel fiocco da applicare sulla sommità del capo. Magari in abbinamento con la cravatta della propria dolce metà.

Sock Bun

Il sock bun è uno chignon facilmente realizzabile a partire da un calzino, da scegliere preferibilmente di una tonalità di colore vicina a quella dei propri capelli. È sufficiente tagliare la punta di un calzino per ottenere quanto necessario ad imbottire e sorreggere il proprio chignon, così come ci mostra un tutorial di WikiHow.

fonte foto: wikihow.com

Decorazioni dai maglioni

fonte foto: shannonmakesstuff.blogspot.com

Una decorazione per i capelli raccolti o per lo chignon può essere ottenuta a partire dal tessuto di un vecchio maglione. Da esso vengono ritagliate delle strisce con cui ottenere degli strati circolari di dimensioni differenti, da sovrapporre e da cucire l'uno all'altro fino ad ottenere una decorazione simile ad un fiore. Guarda il tutorial completo.

Stringa

fonte foto: theberry.com

Le idee per realizzare acconciature originali possono giungere a partire dai materiali più insoliti. Avreste mai pensato di poter utilizzare una semplice stringa delle scarpe per la decorazione di una pettinatura? In questo caso lo chignon è stato arricchito proprio creando un nastrino a partire da una semplice stringa delle scarpe colorata.

Fermaglio vintage

fonte foto: wanelo.com

A partire da alcuni semplici materiali recuperati è possibile ottenere un fermaglio vintage da utilizzare per abbellire le proprie acconciature preferite, come chignon e trecce. Ad una semplice forcina per capelli possono essere uniti degli scampoli di tessuto (o della carta velina colorata) ritagliati per formare i petali della corolla di un fiore, al centro della quale posizionare un bottone.

Sciarpa o foulard

fonte foto: theberry.com

Una sciarpa leggera o un foulard possono rappresentare la soluzione ideale per decorare uno chignon con un bel fiocco, soprattutto se i loro colori possono essere abbinati all'abito che vorremmo indossare. A volte è sufficiente un semplice tocco in più per arricchire una pettinatura che altrimenti potrebbe apparire banale.

Fascia per capelli

La fascia per capelli che potete ammirare nell'immagine sottostante è stata realizzata a mano a partire da del tessuto jersey. Una parte del tessuto è stata utilizzata per creare la fascia di base, a cui aggiungere un elastico o da legare sulla nuca, mentre con altro tessuto dello stesso colore sono state ottenute delle rosellina decorative.

Fermaglio per la coda

fonte foto: pinterest.com

Una semplice coda, magari spostata lateralmente, può trasformarsi in una acconciatura elegante grazie all'aggiunta di un fermaglio colorato ed originale. Un fiore fai-da-te può essere applicato all'elastico o alla forcina da utilizzare per fermare la coda. Per ottenere i petali è possibile impiegare dei nastri di raso, mentre al centro della corolla verrà posizionata una perlina.

Cerchietto fai da te

fonte foto: lilblueboo.com

A partire da scampoli di stoffa e da un semplice ed anonimo cerchietto per capelli è possibile ottenere un originale cerchietto fai-da-te, adatto soprattutto alle acconciature delle bambine. Il cerchietto può essere rivestito con del tessuto del colore prescelto e su di esso può essere applicata una decorazione abbinata, da un fiocco semplice a qualcosa di più elaborato. Guarda il tutorial completo.

Trecce

Sia che abbiate i capelli corti che i capelli lunghi, un ottimo modo per valorizzare il vostro taglio sono le trecce. Sono pratiche ed eleganti in ogni tipo di occasione, praticamente un'acconciatura evergreen e a costo zero che potrete realizzare da sole anche in 5 minuti, e poi valorizzarle con nastrini e fiori volendo.

Marta Albè



