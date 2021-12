Lucine di Natale, sai come scegliere le più sicure?

Le lucine sono caratteristiche del periodo delle festività natalizie: ma quanto sono sicure quelle che compriamo?

Oh oh oh… attenzione! Per chi non se ne fosse accorto sta per arrivare il Natale. Le strade, i negozi e i centri commerciali sono stracolmi di luci tanto che casa vostra sembrerà una buia landa desolata. Siete in preda alla voglia di mettervi alla pari? Esagerati, troppo spreco di energia. In casa regoliamoci con la giusta quantità di lucine per creare una romantica atmosfera, niente eccessi e soprattutto prodotti sicuri. Come fare?

Innanzitutto partiamo dalla considerazione che le catene luminose che ornano il nostro appartamento nascondono un piccolo impianto elettrico, per cui soprattutto per questo è importante che siano sicure. Nonostante ciò, negli ultimi anni si è registrato un vero e proprio mercato dei prodotti contraffatti o costruiti senza tener conto dei requisiti di sicurezza vigenti in Unione Europea.

Il rischio principale è che si surriscaldino fino a provocare un incendio, favorito anche dall’infiammabilità dell’albero. Ricordate, quindi, di non lasciare ma le lucine accese quando non siete in casa.

Ecco qualche consiglio per l’acquisto e l’utilizzo sicuro delle catene luminose:

non acquistate prodotti di dubbia provenienza o da rivenditori non qualificati. Ispezionate con attenzione la confezione, verificando che appaia integra e, una volta aperta, che i fili siano ben isolati. Controllate, inoltre, che non ci siano pseudo marchi CE , in alcuni casi posti dove la legge non lo prevede, per esempio sulla spina

controllate che il prodotto riporti sull’etichetta il marchio di fabbrica, il nome dell’azienda produttrice/importatore, la marcatura CE, che sia dotato di istruzioni in lingua italiana e che riporti la specifica se si tratti di prodotto per uso interno e/o esterno

ricordate che le catene luminose destinate all’uso esterno devono essere dotate di un determinato grado di protezione (sigla IPXX) contro gli agenti atmosferici esterni. Queste possono essere classificate come protette contro la pioggia (IPX3), gli spruzzi (IPX4), i getti d’acqua (IPX5) o stagne all’immersione (IPX7). In generale, per essere certi che la catena sia adatta all’uso esterno, dovete verificare che sulla marcatura della catena non ci sia la specifica “solo per uso interno”

meglio scegliere luci a bassa tensione (24 V), con alimentatore separato. In questo modo non c’è rischio di folgorazione e si riduce quello di incendio

, che non scaldano e sopportano meglio umidità e vibrazioni nei modelli nei quali è prevista la sostituzione delle lampadine bruciate o difettose – quindi non quelli a led -, ricordate che vanno sostituite solo con lampadine dello stesso tipo e di pari tensione, fornite con la catena, per evitare dei sovra riscaldamenti

predisponete una presa per ogni spina e, se non è possibile, utilizzate prese multiple , che, se utilizzate all’esterno, devono essere protette

se riutilizzate catene luminose dell’anno scorso, ispezionate attentamente lo stato di spina, filo e le stesse luci

