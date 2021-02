Mascherine, gel e monopattini: le new entry nel paniere Istat ai tempi del Covid

Anche quest’anno l’Istituto nazionale di statistica ha aggiornato la lista dei prodotti rappresentativi della spesa degli italiani. E nel nuovo paniere Istat, ovvero lo strumento usato per calcolare gli indici dei prezzi al consumo in Italia, sono tangibili gli effetti della pandemia. Tra le novità figurano, infatti, le mascherine, il gel igienizzante per le mani e i monopattini elettrici.

“Le novità del 2021, con riferimento sia ai pesi sia al paniere, riflettono la costante evoluzione dei comportamenti di spesa delle famiglie ma anche l’impatto di eventi, come la pandemia tuttora in corso, che condizionano le scelte d’acquisto e la struttura della spesa per consumi.” si legge nel comunicato Istat.

Le new entry nel paniere 2021

Come spiega l’Istat, “nel paniere del 2021 utilizzato per il calcolo degli indici NIC (per l’intera collettività nazionale) e FOI (per le famiglie di operai e impiegati) figurano 1.731 prodotti elementari (1.681 nel 2020), raggruppati in 1.014 prodotti, a loro volta raccolti in 418 aggregati.”

Tra i prodotti rappresentativi dell’evoluzione nelle abitudini di spesa delle famiglie e delle novità normative, entrano nel paniere di quest’anno:

integratori alimentari

casco per veicoli a due ruote

mascherine chirurgiche

mascherine FFP2

gel igienizzante mani

ricarica elettrica per auto

monopattino elettrico sharing

servizio di posta elettronica certificata

dispositivi anti-abbandono, diventati obbligatori alla fine del 2019

Aggiornato il paniere dei prezzi al consumo. Nel 2021, tra le altre voci, entrano: mascherina chirurgica, mascherina FFP2, gel igienizzante per mani, monopattino elettrico sharing, servizio di posta elettronica certificata #istat https://t.co/IE52eptM8A pic.twitter.com/6wje9aL5wg — Istat (@istat_it) February 3, 2021

In totale, sono circa 50 i nuovi prodotti inseriti dai tecnici dell’Istat, a fronte di nessuna cancellazione.

Fonte: ISTAT/Twitter

