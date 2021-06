Quando il ‘per sempre’ è un’illusione: ILIAD denunciata dal Movimento Consumatori

ILIAD diffidato dal Movimento Consumatori per non aver specificato i termini contrattuali di alcune offerte. Non è la prima volta che la compagnia telefonica francese si trova nel mirino delle associazioni in difesa dei consumatori.

La compagnia telefonica ILIAD nel mirino del Movimento Consumatori per alcune offerte ‘truffaldine’. La compagnia francese si è imposta da qualche anno sul mercato della telefonia promettendo una rivoluzione a suon di offerte super-convenienti e per sempre. Non è tutto oro quel che luccica però. Infatti, se da un lato le offerte sono allettanti ed oltremodo convenienti, alcuni cavilli nei contratti telefonici hanno allertato il Movimento Consumatori che ha prontamente preparato una diffida contro l’azienda: alcuni importanti termini contrattuali delle offerte Flash 120 (minuti ed sms illimitati verso tutti e 120 Giga di Internet in 5G a 9,99 euro al mese) e Giga 80 (80 Giga in 4G e 4G+ e minuti ed sms senza limiti a meno di 8 euro mensili) non sarebbero specificati dall’azienda né sul sito ufficiale né nelle pubblicità sui social o in TV.

O meglio: la campagna promozionale mira a sottolineare che l’offerta non ha limiti di tempo e che le tariffe non subiranno modifiche, ma non è così. Se da una parte il prezzo dell’offerta resta effettivamente invariato, i minuti e i giga garantiti potrebbero diminuire: in pratica stesso prezzo, ma un servizio inferiore.

Nonostante Iliad dichiari sul proprio sito Internet che le nuove offerte Flash 120, Iliad Giga 120 e Iliad Giga 80 “non cambiano nel tempo…per sempre. Per davvero”, di fatto ha rimodulato le condizioni generali di contratto, dandosi la possibilità di variare unilateralmente alcune condizioni e caratteristiche dei servizi erogati – si legge nel comunicato stampa del Movimento Consumatori. Tre anni fa Iliad fu costretta […] a esplicitare la natura immutabile di tutte le offerte pubblicizzate con il claim “per sempre”. Un paio di settimane fa ha invece rimesso mano ai contratti Flash 120 – sottoscrivibile fino al 30 giugno prossimo – Giga 120 e Giga 80, rimodulando la clausola (art. 9) che disciplina le modifiche contrattuali, escludendo da possibili variazioni unilaterali solo le condizioni relative alla “tariffa mensile delle offerte esplicitamente applicate “Per Sempre”. Dunque, il costo mensile dell’abbonamento non potrà subire variazioni nel corso del contratto, ma l’esclusione non vale per tutte le altre condizioni e caratteristiche peculiari di queste offerte.

Fonte: Movimento Consumatori

