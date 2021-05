Questi bicchieri e piatti Ikea sono stati ritirati per rischio di ustioni. La conferma del Ministero della salute

Potrebbero rompersi provocando ustioni. Ikea mette in guardia su alcuni prodotti. Il colosso svedese ha appena fatto sapere di aver ritirato dal mercato i piatti, le ciotole e le tazze di due note serie perché potenzialmente pericolosi. Anche il Ministero della salute, dopo quasi due settimane dall’avviso di Ikea, ha reso noti i dettagli del richiamo.

Il ritiro non riguarda l’Italia ma altri paesi d’Europa. Due sono le serie coinvolte, tra le più diffuse, amate e colorate. Sono la Heroisk e la Talkira. Secondo quanto si legge nell’avviso di sicurezza diffuso dalla società, il rischio è che a contatto col calore ciotole, piatti e tazze appartenenti alle due tipologie possano rompersi rischiando di bruciare chi le sta usando.

“IKEA invita tutti i clienti che hanno acquistato i piatti, le ciotole e le tazze delle serie HEROISK e TALRIKA a non utilizzarli e a riportare i prodotti al negozio IKEA più vicino per ricevere il rimborso. La sicurezza è da sempre una priorità per IKEA. Tutti i nostri prodotti vengono testati e approvati in conformità ai più severi standard e alle leggi vigenti. Ciò nonostante, ci sono stati segnalati dei casi di rottura dei prodotti. Per questo, in via precauzionale, stiamo ritirando dal mercato i piatti, le ciotole e le tazze delle serie HEROISK e TALRIKA. Questi articoli potrebbero rompersi e provocare scottature se contengono cibi e bevande caldi” spiega la società.