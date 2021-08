Per festeggiare i 10 anni di Family, Ikea sta mettendo in palio la sua candela più famosa, ma al gusto di… polpette!

Ikea per festeggiare i 10 anni del suo programma di fidelizzazione ha lanciato un insolito concorso “Ikea Store in a Box”.

Ikea stupisce ancora, e lo fa con un prodotto che non riguarda l’arredamento bensì la ristorazione.

Il colosso svedese del design per la casa e non solo, ha dato un nuovo volto a uno dei prodotti più conosciuti, amati e venduti, stiamo parlando delle polpette HUVUDROLL che il brand ha voluto proporre in una nuova e insolita versione, quella di candela per la casa il cui profumo ricorda quello della tipica carne speziata delle polpette svedesi.

L’idea di questo prodotto è nata per celebrare i 10 anni dell’Ikea Family, il programma di fidelizzazione che consente a tutti i clienti di accedere a sconti, eventi dedicati e premi. Il colosso svedese in collaborazione con lo studio Matsuzaki ha dato vita alle nuove HUVUDROLL, in edizione limitata.

Ciò che si vuole offrire a tutti i clienti Ikea è vivere un’esperienza sensoriale; d’altronde operazioni di marketing di questo tipo sono state già messe in atto da altri brand come, ad esempio, McDonald’s che lanciò sul mercato la “Royal Cheese” la candela al profumo di hamburger.

Le candele HUVUDROLL al momento non sono in vendita, si possono vincere solo se si è membri Ikea Family, partecipando al concorso Ikea Store in a Box, valido dal 6 al 22 agosto ma solo negli Stati Uniti. Non è tutto, perché HUVUDROLL è stata prodotta solo in 900 esemplari e i vincitori verranno scelti tramite un’estrazione casuale.

C’è da dire che l’azienda non è la prima volta che si tuffa in prodotti esperienziali e concettuali, basti pensare che all’inizio di quest’anno Ikea aveva rilasciato una versione audio del suo catalogo di mobili, in modo che i clienti potessero sperimentare i suoi elenchi di prodotti in un modo nuovo e assolutamente innovativo.

