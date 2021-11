Contro il consumismo del Black Friday, gli attivisti stanno bloccando il più grande magazzino di Amazon nel Regno Unito

In una gigantesca azione decentralizzata, gli attivisti di Extinction Rebellion stanno protestando contro Amazon e il suo modello di business bloccando 13 centri di distribuzione nel Regno Unito

Questa mattina all’alba in occasione del Black Friday circa 20 attivisti di Extinction Rebellion hanno deciso di bloccare il più grande magazzino di Amazon nel Regno Unito a Dunfermline, nel Fife. Non sono gli unici: centinaia di protestanti hanno preso di mira anche altri centri a Doncaster, Darlington, Newcastle, Manchester, Peterborough, Derby, Coventry, Rugeley, Dartford, Bristol, Tilbury e Milton Keynes.

Il blocco fa parte di un’azione internazionale di XR che prende di mira 15 centri logistici Amazon nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Germania e nei Paesi Bassi, con l’obiettivo di evidenziare i “crimini” di Amazon.

L’attivista Daisy Pearson ha dichiarato a Reuters:

La realtà è che non possiamo affrontare la crisi climatica senza affrontare la cultura dell’avidità e dello sfruttamento che ci ha portato qui. La COP26 c’è stata, è andata e ha fallito perché non è stata progettata per affrontare il più ampio sistema economico, che si basa su questa crescita economica illimitata a scapito delle nostre risorse naturali. È una rottura, abbiamo scelto il Black Friday perché il Black Friday esemplifica questa ossessione che abbiamo nella nostra cultura per il consumo eccessivo.