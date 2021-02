Emma Materasso: premiato il miglior materasso d’Europa

Emma Materasso: la start up dei record! +170% di fatturato nel 2020

Emma è la startup di materassi pluripremiata in Europa con il più alto tasso di crescita degli ultimi anni. Presente in 26 mercati differenti compresa l’Italia, ha registrato un fatturato di 70 milioni nel periodo 2015- 2018, 150 milioni nel 2019 ed il record assoluto di 405 milioni nel 2020 (+170%). Numeri da capogiro che la portano ad essere la start up dei record del suo settore.

Fondata in Germania nel 2015 da Manuel Mueller e Dennis Schmoltzi, Emma ha inventato un modo smart di acquistare il materasso online, proponendo un eccellente prodotto ad un costo sostenibile.

L’obiettivo fin dal principio è stato quello di creare un materasso che svolgesse un adattamento perfetto alle diverse corporature ed alle posizioni assunte durante il sonno. Un materasso realizzato con materiali naturali e vegani di alta qualità, perfetto connubio tra comfort, traspirabilità e sostegno.

Fin dal principio ha ottenuto una serie di riconoscimenti internazionali diventando presto il materasso più premiato d’Europa. Anche Altroconsumo ha premiato Emma Original, consigliandolo ai suoi utenti.

L’arrivo di Emma Materasso in Italia è stato nel 2017 dopo che l’azienda l’aveva già perfezionato, tanto da soddisfare le aspettative in altre 7 nazioni tra cui Germania, Francia, Spagna e Belgio. Per il lancio si è avvalso di diversi partner, tra i quali anche un noto sito di coupon sconto, Topnegozi, che presenta tra le sue pagine il codice sconto Emma esclusivo valido per la clientela italiana.

Emma Original e Emma One: semplificano la scelta

Emma è stata capace di creare un modo semplice di acquistare un materasso, riducendo il catalogo a due soli modelli, (Emma Original e Emma One) assicurandone in entrambi i casi una qualità eccellente.

Un altro vantaggio è stato quello di avere introdotto la novità di 100 notti di prova gratuita, garantendo agli acquirenti, un periodo di adattamento che non li vincolasse dall’obbligo d’acquisto immediato.

Manuel Mueller ha spiegato che questo lungo periodo di prova, è un atto dovuto ai clienti che potranno così testare il prodotto a casa propria, così che se non fossero pienamente soddisfatti, di renderlo facilmente ottenendo un rimborso completo. Emma Materasso ha fatto centro, soddisfacendo migliaia di clienti che con le loro recensioni, hanno confermato l’efficacia e la qualità del loro materasso.

Emma Original: premiato miglior materasso in Europa

I materiali che compongono il modello Emma Original sono stati appositamente studiati da un team di esperti per adattarsi alle varie corporature e peso delle persone. Attutirne i movimenti, e nello stesso tempo garantire la massima comodità ed il giusto supporto a tutte le parti del corpo. Dalla zona lombare a quella del collo, dalla testa fino anche alla colonna vertebrale. Il risultato ottenuto, grazie all’effetto “Memory” è una equilibrata e comoda posizione del corpo. Questo permette ad Emma Original di donare un assoluto relax durante la fase del sonno, abbinata ad una vitalità rinnovata ed energia al momento del risveglio.

La composizione del materasso è il frutto di anni si studi da parte di personale altamente specializzato nel settore e da diverse collaborazioni con centri medici e tecnologici. I vari strati di materiale che costituiscono questo modello sono tutti traspiranti ed anallergici e adatti anche per il riposo ed il sonno dei bambini.

Emma Original ha raccolto in tutti i paesi europei importanti premi e riconoscimenti tra i quali si segnalano il premio Prodotto dell’Anno 2021 ottenuto sia in Italia che in Portogallo. Il Certificato TestFakta 2021 ottenuto in Svezia. Il Best Of The Best di Cedo Proteste ottenuto per 3 anni consecutivi.

Un’altra certificazione molto importante conseguita da Emma Original è la 100 dell’OEKO-TEX, che per questa tipologia di prodotti rappresenta il massimo riconoscimento possibile. In Belgio, la “Test Aankoop” l’associazione dei consumatori, lo ha classificato al primo posto per 4 anni, nel 2017, 2018, 2019 e 2021.

In totale oggi sono più di 1,5 milioni le persone che dormono su un materasso Emma Original! Si tratta di un numero di clienti enorme, che affidandosi a questo brand sono riusciti a migliorare il proprio sonno. Una ulteriore garanzia è data dal fatto che tutti gli strati del materasso vengono assemblati in Italia, dando da lavorare alla nostra gente.

Emma One: il materasso più economico

Emma One è il materasso più economico ed è dotato di 3 strati in Memory brevettati, combinati in 18 centimetri di spessore, offrendo un sostegno più rigido che comfort e supporto ottimale ogni notte.

Questo materasso e sia ortopedico che ergonomico, grazie alla combinazione di innovative schiume ed alla presenza di 7 zone diverse, ognuna con portanza differenziata. Con Emma One viene garantito un riposo confortevole e nello stesso tempo salutare, con una postura corretta e con la sicurezza di non risentire di sgradevoli fastidi al momento del risveglio.

É anche resistente in quanto è stato studiato e realizzato per fornire agli utilizzatori un sonno di alta qualità nel lungo termine. A dimostrazione della grande tranquillità da questo punto di vista, infatti, l’azienda fornisce una garanzia di 10 anni anche per quanto riguarda la stabilità della forma iniziale, oltre che sulla durata dei principali materiali che compongono il materasso.

Il team che lo ha realizzato ha effettuato degli studi per renderlo maggiormente traspirante, garantendo un clima ideale durante tutte le ore di sonno. L’accumulo di calore che avviene nelle ore notturne viene infatti dissipato in maniera veloce e regala una benevola sensazione di freschezza e di comfort. Il materasso One è realizzato con un rivestimento termoregolante ed è completamente sfoderabile.

Dal punto di vista dell’aderenza alle diverse strutture del letto, questo è garantito dagli elementi antiscivolo dei quali il materasso è dotato nel lato inferiore del rivestimento. I tre strati che lo compongono sono la schiuma Airgocell® con uno spessore di 2 cm, una struttura a celle aperte, il Memory Foam adattivo viscoelastico dell’altezza di 1 cm che permette l’adattamento alle forme del corpo, e la Schiuma HRX a portanza differenziata con una altezza di 15 cm e particolarmente resistente.

Emma Materasso: programma invita un amico e guadagna 200€

Sul sito di Emma Materasso esiste anche una promozione particolare, si tratta del Programma porta un amico, tramite il quale è possibile ottenere un premio di 20 euro per ciascun amico invitato, per un massimo di 10 amici.

Per ottenere questo premio sono sufficienti alcuni piccoli passi. Il primo è la condivisione del codice personalizzato. Il secondo è l’utilizzo del coupon ricevuto da parte dell’amico, che gli garantisce uno sconto immediato di 20€. Il terzo è l’arrivo del premio dopo che è stata superata la soglia delle 100 notti di prova. L’unico limite necessario è una spesa minima da parte dell’amico di 250 euro.

Emma Motion: il materasso del futuro

Emma Materasso non finisce di stupire e dopo aver ottenuto un grande successo con il materasso Original, sta per lanciare l’ultimo nato in casa, Emma Motion, che è caratterizzato da una tecnologia intelligente, chiamata “Infinite Al Sensor” che permette di adattarsi alla posizione delle persone e ne favorisce il riposo. Dopo il lancio in Germania questo materasso arriverà nei prossimi mesi anche in Italia.