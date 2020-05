TorniamoPresto: compri un buono oggi e lo usi alla riapertura, la gift card per aiutare i negozi ancora chiusi

Acquista adesso una gift card dei tuoi luoghi preferiti, riscattala quando riapriranno. Aiuterai i negozi, ristoranti e le attività dietro l’angolo a superare questo momento di crisi…

Coronavirus e lockdown, fase 1 e rischio contagi: tutto ha avuto – e ha ancora – un costo enorme, e non soltanto in termini di libertà personale. Ci sono interi settori commerciali in bilico, altri costretti a fare duri calcoli in negativo, molti altri in piena crisi. Come fare, allora, per aiutare i negozi, i ristoranti o anche solo le attività che abbiamo sotto casa a superare questo periodo difficile? Comprando una gift card!

È l’idea che è venuta in mente a quattro giovani imprenditori che hanno messo in campo le loro competenze partendo da un presupposto: dare luogo a un’iniziativa che faccia vendere anche a serrande abbassate.

Da qui è nato già più di un mese fa #TorniamoPresto, una piattaforma per aiutare i tanti negozi, ristoranti, hotel e le tantissime altre attività che stanno soffrendo.

Una bellissima iniziativa che è tornata utile finora e che ancora risulta necessaria per tutte quei servizi che ancora devono riaprire (come estetiste o parrucchieri, per esempio) e che così hanno un modo per rimanere a galla e pagare bollette e affitti: le attività economiche si iscrivono e i clienti acquistano voucher da usare alla riapertura.

“A causa del coronavirus, gli incassi di negozi, ristoranti, alberghi e tante altre attività si sono azzerati da un giorno all’altro. TorniamoPresto.it è un’iniziativa a scopo benefico per aiutarle in questo periodo di emergenza”, si legge sul sito.

Come funziona #TorniamoPresto

Cerca la tua attività locale preferita nella lista delle attività che hanno aderito

Contatta l’attività, tramite il form di contatto, per acquistare una gift card. Ogni attività che partecipa a questa iniziativa ha infatti una propria pagina dedicata dove si trova un modulo da compilare per inviare la richiesta di acquisto direttamente all’attività

Utilizza la gift card quando l’emergenza sarà finita e l’attività avrà riaperto

Le attività in questo modo otterranno entrate proprio ora: i buoni acquisto, cioè, sono acquistabili ora, ma riscattabili in una data futura. Ogni attività locale imposterà le proprie date di riscatto e #TorniamoPresto.it le aiuta in pratica ad avere un sostegno dai propri clienti in questo periodo di emergenza.

“Il tuo ristorante, hotel o centro estetico preferito otterranno oggi delle entrate, e tu lo aiuterai in questo momento complicato per tornarci quando la tempesta sarà passata… tutti vincono!”

QUI trovate le attività locali che potete sostenere e QUI invece potete inserire la vostra attività commerciale.

Fonte: #Torniamo Presto

