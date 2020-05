Too Good To Go lancia le box con i prodotti alimentari rimasti stoccati in magazzino durante il lockdown

Too Good To Go, l’app contro lo spreco alimentare, lancia le Super Magic Box per favorire lo smaltimento dei prodotti alimentari rimasti stoccati in magazzino durante il lockdown. Il progetto attualmente è attivo a Milano, Roma e Bergamo e si pongono il nobile obiettivo di evitare lo spreco alimentare e aiutare produttori e distributori a smaltire gli stock alimentari rimasti fermi a magazzino a causa dell’emergenza sanitaria.

“La quantità di cibo rimasta nei magazzini italiani è impressionante. Si tratta di alimenti, solitamente destinati alla ristorazione, con una shelf-life dai 3 ai 6 mesi”, spiega Eugenio Sapora, Country Manager Italia di Too Good To Go. “Dopo il lungo lockdown, questi prodotti si avvicinano inevitabilmente a scadenza: per questo abbiamo messo a disposizione la nostra app e la nostra rete di esercenti e waste warriors per salvare quanto più cibo possibile e allo stesso tempo aiutare economicamente tante realtà che hanno subito gli effetti della crisi”.

Le Super Magic Box saranno disponibili direttamente all’interno dell’applicazione grazie al supporto di oltre 150 esercenti legati alla rete di Too Good To Go, che hanno accettato di diventare pick up point di queste box speciali.

“In questo modo, grazie ad uno strumento semplice ed immediato come l’app di Too Good To Go – sottolinea Sapora – la filiera si integra e si supporta vicendevolmente: da una parte facendo sì che gli alimenti degli stock che non possono essere venduti in altro modo arrivino direttamente all’attenzione del consumatore, dall’altra riavvicinando in sicurezza e con cautela le persone agli esercizi commerciali di prossimità”.

La Super Magic Box ordinata potrà essere pagata tramite l’app con carta, con Paypal o con i servizi Apple Pay o Google Play, riducendo il passaggio di contanti, i contatti al punto vendita e aumentando quindi la sicurezza. Basterà recarsi al pick up point indicato nella fascia oraria specificata, per ritirare la Super Magic Box e scoprire cosa c’è dentro.

