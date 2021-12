Cibi sfusi: la mini guida per comprare alla spina (e dire addio alla plastica) senza sbagliare

Le cucine plastic free che durano una vita

Siamo sommersi dalla plastica e purtroppo è davvero difficile, facendo la spesa in un comune supermercato, evitare di comprare cibi o altri prodotti confezionati in imballaggi inquinanti. Ma la soluzione esiste ed è molto semplice: acquistare alla spina, non solo alimenti ma anche detersivi, bagnoschiuma, cibo per animali e altro.

I buoni motivi per comprare sfuso sono molti e li avevamo già riassunti in un precedente articolo: Prodotti sfusi: 10 motivi per comprare alla spina. Oggi vogliamo darvi invece qualche semplice suggerimento per fare un’ottima spesa sfusa.

Partiamo dalla scelta dei negozi.

Individuare i negozi per la spesa sfusa nella propria zona

Negli ultimi anni i negozi che vendono prodotti sfusi sono aumentati e, soprattutto se vivete in una grande città, non avrete difficoltà a trovarne. Considerate inoltre che alcuni effettuano anche consegne a domicilio, dunque se vi occorre potete sfruttare anche questa possibilità.

Su Sfusitalia potete trovare i negozi più vicini a casa vostra che vendono diversi prodotti alla spina. Si tratta principalmente di 5 categorie di sfusi: alimentari, cosmetici, animali, per la casa, erboristica.

Considerate inoltre che anche alcune catene di supermercati, come Aldi, hanno iniziato a mettere all’interno dei loro negozi alcuni prodotti sfusi. Leggi anche: La catena di supermercati Aldi sperimenta la spesa sfusa per ridurre gli imballaggi di plastica

Contenitori

Quando acquistiamo cibo o altri prodotti sfusi abbiamo bisogno di contenitori idonei al confezionamento, che ovviamente varieranno a seconda del prodotto da acquistare. Nel caso del cibo si tratta di buste di carta, scatole di cartone, sacchetti in cotone o corda, per le bevande ottime sono le bottiglie di vetro mentre per detersivi e saponi per il corpo si possono usare taniche di diversi materiali o vecchi flaconi ormai vuoti.

Importante è che i contenitori siano sempre ben lavati e asciutti.

Nel caso non si abbiano a disposizione dei contenitori, si può sempre acquistarli la prima volta nel negozio di prodotti sfusi da cui ci serviremo.

Attenersi alle regole del negozio

Spesso, soprattutto nel caso si voglia acquistare alimenti sfusi, vi sono ferree regole da seguire per garantire l’igiene e la sicurezza dei consumatori. Ad esempio, possono essere presenti pinze o mestoli dedicati ad ogni singolo prodotto che non vanno assolutamente scambiati o sovrapposti tra di loro (non a caso spesso sono legati al contenitore in modo che non possano essere in alcun modo spostati).

Ricordatevi dunque che lo stesso utensile non può essere usato per diversi prodotti, non solo per motivi igienici ma anche per evitare l’eventuale trasporto di allergeni da un cibo all’altro.

Evitare sprechi facendo attenzione al momento in cui ci serve

Dato che i prodotti non sono confezionati ma sfusi, nel momento in cui li mettiamo nel nostro contenitore rischiamo per disattenzione o altro di perderne una parte. Uno spreco che possiamo evitare, magari chiedendo ad un commesso di aiutarci, ad esempio se siamo in compagnia di bambini piccoli e non possiamo dedicare la nostra completa attenzione all’acquisto.

Anche un dosaggio errato in eccesso può essere un problema, si rischia infatti che i prodotti (soprattutto alimentari) vengano poi buttati, in quanto non sempre per motivi igienici possono essere rimessi in vendita.

Quindi, per quanto possibile, facciamo attenzione ad acquistare la quantità corretta di prodotto, quella che realmente potremmo consumare o utilizzare una volta arrivati a casa.

