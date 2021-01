Dopo il Nutri-score la Francia lancia l’Eco-score, l’etichetta che informa sull’impatto ambientale dei cibi

Dopo l’etichetta Nutri-score che informa sul contenuto nutrizionale di un determinato alimento, la Francia lancia ora l’Eco-store, un’altra etichetta che indica invece l’impatto ambientale dei cibi.

Sempre più consumatori sono attenti a ciò che acquistano e vogliono essere informati non solo sugli ingredienti che contiene un determinato prodotto ma anche sul suo valore nutrizionale. Le etichette sono il mezzo che abbiamo a disposizione per valutare quello che acquistiamo al supermercato ed è importante utilizzarlo.

In Francia è già arrivato il Nutri-score ma recentemente è stata lanciata anche un’altra etichetta, altrettanto importante, quella che indica l’impatto ambientale del cibo che portiamo in tavola.

Parliamo dell’Eco-score, in grado di indirizzare e sensibilizzare i consumatori verso acquisti rispettosi dell’ambiente e incoraggiare anche i produttori a rendere ciò che vendono più virtuoso.

L’Eco-score è proposto congiuntamente da diversi strumenti digitali che condividono l’ambizione comune di creare un semplice strumento per ridurre l’impatto del cibo sul pianeta.

È già dal 7 gennaio che oltre 10 applicazioni e siti, tra cui Yuka, Open Food Facts, Marmiton o il sito online di alimenti La Fourche, propongono tale punteggio ambientale.

Come funziona l’Eco-score

L’Eco-score è un indicatore che rappresenta graficamente l’impatto ambientale dei prodotti alimentari. Come il Nutri-score, che fornisce informazioni sull’impatto sulla salute degli alimenti, l’Eco-score presenta un punteggio da A (per i prodotti con l’impronta ambientale più bassa) ad E (per quelli con il più alto impatto) e un codice colore che va dal verde al rosso.

In pratica i prodotti migliori, con punteggio da 80 a 100 si meritano una A e l’immagine (una fogliolina) è verde, quelli con punteggio da 60 a 80 sono invece contrassegnati da una B (sempre verde ma più chiaro) mentre quelli da 40 a 60 guadagnano una C di colore giallo.

Si prosegue con la fogliolina arancione che corrisponde ad una D (da 20 a 40) e rossa con una E per i punteggi da 0 a 20 (i peggiori).

C’è da dire però che mentre il Nutri-score è stato progettato da un team di ricercatori sulla base di pubblicazioni scientifiche e distribuito da un’agenzia pubblica (Public Health France), l’Eco-score è un’iniziativa privata.

Per stabilire questo indicatore, i suoi promotori si sono affidati al database Agribalyse dell’Agenzia per l’ambiente e la gestione dell’energia (Ademe), ponderato da un sistema bonus-malus che tiene conto della riciclabilità di imballaggi, etichette, paese di origine, stagionalità, ecc.

L’impatto ambientale tiene conto di diversi fattori sull’inquinamento dell’aria, dell’acqua, degli oceani e del suolo, nonché degli impatti sulla biosfera:

Emissioni di gas serra (CO2)

Distruzione dello strato di ozono

Emissioni di particelle fini

Ossidazione fotochimica

Acidificazione

Radioattività

Esaurimento delle risorse idriche

Inquinamento dell’acqua dolce

Impoverimento delle risorse non rinnovabili

Eutrofizzazione (terrestre, d’acqua dolce e marina)

Uso del suolo

Perdita di biodiversità

Anche se l’idea di partenza è buona, non tutti sono soddisfatti di come è stato realizzato e criticano i calcoli complessi con cui si realizza l’Eco-score che, a loro dire, rischiano di favorire in realtà l’agricoltura intensiva e l’analisi del ciclo di vita “privilegiando i cicli di produzione più brevi, e quindi più industriali”.

Anche gli alimenti prodotti fuori dalla Francia o addirittura dall’Ue non riceveranno automaticamente un punteggio basso ma dipenderà dal prodotto, dato che la maggior parte dell’impatto è associato ad agricoltura, allevamento e produzione mentre il trasporto rappresenta dal 5% al 30% dell’impatto. Ciò significa che, potenzialmente, una banana importata dal Sud America, potrebbe avere un punteggio migliore di un pomodoro coltivato localmente ma fuori stagione in serra.

Fonti: Score Environment / Le Monde

