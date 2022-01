Plastica monouso: tra 10 giorni in Italia saranno vietati piatti, bicchieri e contenitori usa e getta

Il decreto con le nuove regole attua la direttiva europea 2019/904, la ben nota “Sup”, ed entrerà in vigore tra un mese. Saranno consentiti oggetti in plastica monouso realizzati “in polimeri naturali non modificati chimicamente”

Manca oramai un mese e dal prossimo 14 gennaio diremo finalmente addio ai prodotti in plastica monouso non biodegradabile e non compostabile, ma anche ai prodotti in plastica oxo-degradabile (materiale in grado di decomporsi all’aria) e agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

Lo stabilisce il decreto legislativo 196/21 pubblicato in Gazzetta Ufficiale che attua la direttiva della Comunità europea 2019/904, la cosiddetta “SUP” (Single use plastic). Saranno consentiti oggetti in plastica monouso realizzati “in polimeri naturali non modificati chimicamente” mentre le scorte potranno essere vendute fino all’esaurimento.

Il decreto, dunque, si applica ai prodotti in plastica monouso, ai prodotti in plastica oxo-degradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica. Come si legge, il “prodotto di plastica monouso” è quello “realizzato interamente o parzialmente in plastica, a eccezione del prodotto realizzato in polimeri naturali non modificati chimicamente”. Le plastiche oxo-degradabili sono le “materie plastiche contenenti additivi che attraverso l’ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica”.

L’elenco dei prodotti monouso vietati da gennaio 2022

Secondo l’art.5 del decreto, viene vietata l’immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati e dei prodotti di plastica oxo-degradabile, eccone alcuni:

bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio

posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette)

piatti

cannucce, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE

agitatori per bevande

aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi

contenitori per alimenti in polistirene espanso, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano determinati criteri

tazze o bicchieri per bevande in polistirene spanso e relativi tappi e coperchi

Il divieto di vendita non si applicherà ai prodotti biodegradabili e compostabili (Uni En 13432 o Uni En 14995) con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40% e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60%.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

