Niente più incarti per affettati e formaggi, in questo supermercato il contenitore si porta da casa

La necessità di cambiare le nostri abitudini in un’ottica di maggiore sostenibilità ambientale sta portando alla nascita (anche in Italia) di una serie di iniziative, magari piccole e ancora isolate, ma comunque importanti. E’ il caso di questo supermercato che ha invitato tutti i suoi clienti a portare contenitori da casa per gli acquisti nel banco gastronomia e macelleria.

Parliamo dei negozi a marchio Sigma di Camposanto e di Cavezzo in Provincia di Modena. Qui al banco dei prodotti freschi è appeso un cartello che avvisa la clientela di portare da casa i contenitori per i propri acquisti.

In questo modo affettati, formaggi, cibo pronto ma anche carne vengono consegnati in contenitori riutilizzabili così da rispettare l’ambiente evitando sprechi di carta e plastica.

SIGMA CAMPOSANTO PENSA ALL' AMBIENTE. PORTA DA CASA IL TUO CONTENITORE ERMETICO PER I TUOI FRESCHI CHE PUOI ACQUISTARE… Pubblicato da Sigma Camposanto su Giovedì 28 novembre 2019

Dal supermercato di Camposanto ricordano che si tratta di:

“un piccolo gesto ma da qua vogliamo partire e dare l’esempio sperando che anche altre insegne e catene ci possano imitare”.

L’iniziativa è stata ben accolta dalla maggior parte dei clienti, anche se c’è sempre chi mette in dubbio l’igienicità di una proposta del genere.

Il Sigma di Camposanto si è distinto anche per un’altra originale iniziativa, quella di fare la spesa accompagnati dai propri amici a 4 zampe per i quali sono stati realizzati degli appositi carrelli.

Ce ne fossero di più di supermercati così, attenti alle esigenze dell’ambiente, dei clienti e degli animali!

