Portare i propri contenitori al supermercato per banco pesce e gastronomia. In Francia è ora possibile

Contro la plastica e il sovraimballaggio in Francia, e in particolare nei supermercati Carrefour, sarà possibile portare i propri contenitori e sporte per pesce, salumi e altri prodotti serviti nel banco gastronomia.

I supermercati Carrefour d'Oltralpe da oggi accetteranno di servire formaggi, pesce, dolci e salumi nei contenitori portati da casa dai clienti che ne faranno richiesta. Una piccola, grande rivoluzione sul fronte della lotta al sovraimballaggio che riesce a superare le riserve "per motivi di igiene" che erano sempre state avanzate contro questo tipo di iniziative.

Chi lo desidera, quindi, potrà andare in negozio con il proprio contenitore riutilizzabile (scatole di plastica, di vetro, barattoli o buste richiudibili) in cui far mettere i prodotti venduti nei banchi del fresco come gastronomia, pasticceria, macelleria e pescheria. A patto però che questi siano puliti e asciutti.

" Per la vostra sicurezza, i vostri contenitori saranno controllati e ci riserviamo il diritto di rifiutare quelli che non sono puliti, asciutti o adattati" - si legge sul sito Carrefour francese - ma solo i prodotti degli stan per le vendite assistite possono essere serviti nei vostri contenitori ".

Si tratta del primo operatore della grande distribuzione a permettere una simile iniziativa che è stata accolta con entusiasmo dall'associazione Zero Waste France che, con una lettera, si congratula con il rivenditore e invita tutti gli altri supermercati a seguire l'esempio.

Un esempio che, speriamo, arrivi anche nei punti vendita italiani, anche se, considerando lo stallo avvenuto sulle sporte riutilizzabili per la frutta e verdura in nome dell'igiene, dubitiamo seriamente che possa essere recepito senza problemi.

Simona Falasca