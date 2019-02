Vuoto a rendere per confezioni di gelati, detergenti, shampoo e perfino collutorio. In un futuro non troppo lontano, tutto questo diventerà una realtà grazie a Loop.

Una piattaforma di rifiuti zero che è riuscita a mettere d’accordo i colossi di cosmetica e alimenti. Ogni giorno siamo invasi dalla plastica, le catastrofiche profezie degli scienziati ci dicono che nel 2050 in mare, ci sarà più plastica che pesci.

Perché? La plastica è ormai dappertutto, perfino nella frutta con la buccia e nonostante i passi in avanti sul piano della raccolta differenziata, la strada da percorrere è tutta in salita.

In tanti si stanno mobilitando per combattere l’inquinamento e Loop va proprio in questa direzione.

Ecco come funziona. Loop è una piattaforma di acquisti circolare che trasforma il packaging dei tuoi oggetti di uso quotidiano da monouso a riuso con un design resistente.

“Non molto tempo fa, il lattaio ti consegnava bottiglie riutilizzabili e in seguito li raccoglieva per essere riempite nuovamente. Loop è il lattaio reimmaginato, che onora il passato da una prospettiva moderna”, si legge sul sito internet.

Insomma un vuoto a rendere di prodotti che prima non immaginavamo: gelati, detergenti, detersivi e via dicendo.

“Niente più problemi di spazzatura e riciclaggio: è sufficiente riportare i vuoti usati nel Raccoglitore apposito o programmare un ritiro gratuito da casa”.

Così, invece, di ricevere ogni mese nuova plastica, vengono distribuite confezioni sterilizzate e igienizzate. Le aziende che hanno aderito sono già tantissime, ma per adesso il progetto pilota partirà da Parigi e New York.

Nel lancio iniziale, i prodotti saranno disponibili attraverso il sito di e-commerce di Loop. Quando ordini, per esempio, deodorante o collutorio, pagherai un deposito per la bottiglia che ti verrà restituito al ritiro.

"L'obiettivo non è tanto quello di farti cambiare, è piuttosto quello di creare sistemi che non ti fanno cambiare gradualmente.Oltre al deposito rimborsabile, il costo dei prodotti sarà simile a quello che i clienti pagano ora.

Dominella Trunfio

Foto: Loop