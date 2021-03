Ricondizionato è meglio! I migliori prodotti che conviene acquistare rigenerati (per te e l’ambiente)

Acquistare prodotti ricondizionati conviene non solo in termini economici, ma anche a beneficio dell’ambiente. Non a caso si tratta di una pratica sempre più diffusa in vari Paesi europei e negli Stati Uniti. Tuttavia, in Italia c’è ancora parecchia confusione sull’acquisto dei ricondizionati e tanti, temendo spiacevoli sorprese, preferiscono optare per elettrodomestici e altri prodotti nuovi, spendendo cifre più elevate. Ma non c’è alcun motivo di essere diffidenti. Gli articoli ricondizionati (o rigenerati) non sono né difettosi né falsi, bensì originali e sicuri.

Articoli ricondizionati? Sono affidabili e integri come quelli nuovi

Sono ancora troppi gli italiani che confondono il concetto di ricondizionato con quello di vecchio o usurato. In realtà, i prodotti ricondizionati o rigenerati (dall’inglese refurbished) sono perfettamente integri, al pari di quelli nuovi, originali e garantiti. Se l’oggetto da ricondizionare è stato usato, viene controllato perfettamente il suo funzionamento e, fatta la necessaria manutenzione o pulizia, viene messo in vendita come ricondizionato.

Qualche esempio? Un’aspirapolvere che è stata restituita al punto vendita da un cliente dopo pochi giorni dall’acquisto perché ha cambiato idea sul modello oppure un televisore che è stato esposto in vetrina o in una fiera di settore.

I prodotti rigenerati possono essere, quindi, sia usati che quasi nuovi, ad esempio gli elettrodomestici utilizzati a scopo dimostrativo e quindi non più sigillati.

Per legge, però, non possono essere più venduti come nuovi al 100% e devono essere igienizzati, testati, sottoposti ad eventuale manutenzione e imballati nuovamente per poi essere rivenduti appunto come “rigenerati”.

Prodotti ricondizionati: tutti i vantaggi

Conviene, quindi, acquistare elettrodomestici e altri prodotti rigenerati? Decisamente sì. Innanzitutto, è conveniente dal punto di vista economico, dato che questi articoli vengono venduti ad un prezzo inferiore (e spesso non di poco) rispetto ai nuovi. Nella maggior parte dei casi è proprio il costo più basso a insospettire i clienti che, a causa della scarsa consapevolezza del concetto di ricondizionato, alla fine preferiscono spendere di più, facendosi scappare delle vere occasioni.

Come abbiamo visto, si tratta di prodotti originali, affidabili e coperti da garanzia. Acquistare ricondizionato è anche un modo per incentivare l’economia circolare e per combattere l’obsolescenza programmata, che ormai limita la durata dei nostri beni di consumo a un breve periodo prefissato.

Infine, i prodotti rigenerati portano beneficio anche al nostro Pianeta. Dare nuova vita ad elettrodomestici e altri oggetti significa ridurre e limitare l’impatto ambientale, evitando una quantità esorbitante di rifiuti, in particolare quelli elettronici, altamente inquinanti.

Gli articoli rigenerati che conviene acquistare

Ma quali sono i prodotti ricondizionati che conviene comprare? La lista è davvero lunga: dai computer agli smartphone, passando per le scope elettriche. La piattaforma eBay ha messo a disposizione sul suo sito una sezione interamente dedicata agli articoli ricondizionati, coperti da una garanzia di 12 mesi.

L’informatica è uno dei settori in cui negli ultimi tempi ha preso piede maggiormente il fenomeno del ricondizionato. Sono sempre di più le persone che scelgono di acquistare computer, tablet e impianti Hi-Fi rigenerati, ad un prezzo conveniente. Su eBay c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Se siete alla ricerca di un pc fisso o di un portatile, troverete migliaia di offerte imbattibili, anche con spedizione gratis: da HP a Dell, da Lenovo ad Apple.

eBay è la piattaforma perfetta anche per chi vuole acquistare uno smartphone di ultima generazione (da Apple a Samsung, passando per Huawei), senza spendere cifre esorbitanti. Comprando un cellulare ricondizionato su eBay potrete risparmiare fino al 50%, avendo lo stesso design e le stesse funzionalità di uno smartphone nuovo.

Tra gli articoli ricondizionati più convenienti spiccano gli elettrodomestici, alleati preziosi in casa, che molto spesso hanno costi inaccessibili per tante famiglie. Se state valutando di comprare una scopa elettrica, una lavatrice o una macchinetta per il caffè, eBay non vi deluderà. Tra i prodotti ricondizionati troverete diversi marchi noti come Vorwerk, Dyson e Klarstein. Tutti garantiti e a prezzi imbattibili.

Infine, per chi ama lo sport e l’avventura non mancano su eBay gli articoli ricondizionati GoPro: fotocamere, accessori e tutto ciò che serve per immortalare i vostri momenti di pura adrenalina.

Come acquistare i migliori prodotti ricondizionati su eBay

Comprare su eBay il prodotto ricondizionato più adatto alle proprie esigenze è davvero semplice. Se non avete ancora un account, vi consigliamo di crearlo QUI per poter usufruire di tutti i vantaggi riservati agli utenti.

Non vi resta che andare alla sezione “Prodotti ricondizionati” per scegliere tra migliaia di offerte allettanti, suddivise per categorie: