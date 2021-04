I migliori accessori da avere se usi il monopattino elettrico

Tutti pazzi per il monopattino elettrico, mezzo di trasporto simbolo del crescente trend della micromobilità sostenibile, che in meno di un anno ha conquistato gli italiani. Tanti hanno approfittato del bonus mobilità per acquistarne uno e hanno scoperto i vantaggi di spostarsi in città, per piacere o per lavoro, in una maniera nuova, agile, economica ed ecologica.

Il monopattino è infatti un’ottima alternativa ai mezzi pubblici, molto spesso affollati (situazione da evitare in tempi di pandemia…), e all’automobile, ma può anche essere complementare ad essi per la cosiddetta “mobilità dell’ultimo miglio” perché è leggero e facile da trasportare.

Il monopattino elettrico lo scorso anno è stato per decreto equiparato alle biciclette, pertanto il suo uso è regolato dalle stesse norme del Codice della Strada. Di conseguenza, se non lo è, deve essere dotato di alcuni accessori obbligatori per legge, a partire per esempio dal segnalatore acustico.

Oltre a questo vi sono tanti accessori che permettono di utilizzarlo in sicurezza ed altri non obbligatori, ma che ne rendono l’uso più comodo, che possono essere acquistati anche online a prezzi convenienti, come sulla sezione Mobilità Green di eBay.

Ecco alcuni accessori, tra indispensabili o comunque molto utili.

Campanello: molti e-scooter ne sono dotati già dalla fabbrica, ma alcuni potrebbero non averlo. Può essere meccanico oppure a batterie, da sostituire o ricaricabile anche attraverso una presa USB. È obbligatorio per legge e se manca si rischia una multa che per i pochi euro del prezzo di acquisto non vale la pena di prendere. Potete trovare quello che fa al caso vostro qui.

Luci: secondo il Codice della Strada sono obbligatorie se si circola mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità, e durante il giorno qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione. Altrimenti il monopattino va spinto a mano. Meglio senza dubbio montarle e tenerle accese anche di giorno per essere più visibili. Qui un esempio sul modello da scegliere.

Casco: è obbligatorio per i minorenni, ma anche i maggiorenni, com’è ovvio, farebbero bene a indossarlo. È importante che sia provvisto di certificazione CE “EN 1078”, altrimenti non fornisce una protezione adeguata.

Giubbino riflettente: è obbligatorio se si circola in condizioni di scarsa visibilità. Costa pochissimo ed offre sicurezza e protezione. Non c’è alcun motivo valido per non indossarlo.

Specchietto retrovisore: se è obbligatorio su auto e moto, un motivo ci sarà. È un ulteriore aiuto per circolare in sicurezza.

Paraspruzzi: non tutti i monopattini sono dotati di paraspruzzi per le ruote, ma su alcuni modelli si può montare questo accessorio che in caso di pioggia o di… pozzanghera, aiuta a mantenere puliti scarpe e vestiti. Accessorio indispensabile per chi va in ufficio in monopattino.

Borsa da manubrio: oltre allo zainetto in spalla può essere utile avere un’ulteriore borsa da manubrio per trasportare tutto quello che ci è necessario. In commercio ve ne sono di morbide o rigide, di solito anche con inserti riflettenti. In alternativa si può montare un gancio, ma in questo caso si perde qualcosa in stabilità.

Supporto per smartphone: molti monopattini sfruttano delle app per fornire al guidatore informazioni come la velocità o la carica della batteria. Lo consigliamo per questi usi, ma non se si vuole ascoltare musica o parlare al telefono, cattive abitudini che non ci fanno percepire l’ambiente circostante o, peggio ancora, dare una sbirciatina ai social. Le distrazioni sulla strada si possono pagare a carissimo prezzo.

Maniglia per il trasporto a mano: è un accessorio molto utile che rende agevole il trasporto a mano del monopattino quando è necessario. Rigide o flessibili, permettono di fare meno fatica ad esempio se dobbiamo salire le scale o prendere un ascensore una volta arrivati a destinazione.