Dall’iPhone al Samsung, i migliori smartphone da acquistare ricondizionati

Riparati, sistemati e rimessi a nuovo con tanto di garanzia e venduti a un prezzo decisamente inferiore: avete mai sentito parlare dei prodotti ricondizionati? Dagli smartphone ai pc, passando per tablet e televisori, i prodotti ricondizionati, o rigenerati, sono una validissima alternativa a quelli nuovi. E portano evidenti vantaggi anche all’ambiente. Ma, attenzione, non hanno nulla a che vedere con l’usato!

I prodotti ricondizionati, infatti, sono praticamente come usciti di fabbrica, tornati a lucido grazie ad alcune analisi e a una serie di test tecnici: prima di rimettere in vendita i ricondizionati, insomma, c’è tutto un processo di remise en forme che ne garantirà l’integrità e la piena funzionalità.

In ogni caso, noi come dobbiamo muoverci per fare un acquisto sicuro? La prima cosa è senza dubbio rivolgerci ai Marketplace online più noti e garantiti, a partire da eBay.

Ma andiamo con ordine: cosa sono i prodotti ricondizionati, perché vale la pena acquistarli e, soprattutto, dove comprare i migliori smartphone rigenerati?

Cosa sono i prodotti ricondizionati

Tecnicamente, si tratta di prodotti venduti non nuovi di fabbrica e sigillati. Consistono, nella maggioranza dei casi, di:

prodotti che sono stati usati per pochi giorni e poi resi esercitando il diritto di recesso;

prodotti arrivati non funzionanti a un cliente e, una volta resi, mandati in assistenza e poi rimessi in vendita come refurbished;

prodotti la cui confezione di vendita è visibilmente deteriorata;

prodotti utilizzati per utenze aziendali.

È chiaro, dunque, che sarebbe improprio parlare di “usato”: uno smartphone o un computer – ma anche un frigo, per esempio! – è ricondizionato, o dall’inglese refurbished, se viene messo in vendita solo dopo che l’azienda l’ha riparato e sistemato. È questa la caratteristica principale.

Gli smartphone rigenerati, in pratica, sono quelli rimandati indietro dagli utenti per malfunzionamenti tecnici o per alcune imperfezioni estetiche. In quel caso le aziende produttrici non li scartano, ma li riparano e li rimettono sul mercato. Ovviamente questo solo dopo una serie di test ed eventuali sostituzioni di pezzi.

Ogni prodotto ricondizionato acquisisce inoltre un grado che ne certifica lo stato e le condizioni. I gradi sono: A+, A, B, C e D.

Grado A+: un prodotto in questo caso è in condizioni ottime, sia per ciò che riguarda i componenti interni sia a livello estetico, dove può presentare solo lievissimi difetti.

Grado A: denota il perfetto funzionamento del dispositivo che però può presentare leggere imperfezioni estetiche sulla scocca o sullo schermo, ma nulla che ne pregiudichi il funzionamento.

Gradi B, C e D: sono i prodotti più economici. Anche in questo caso è garantito il perfetto funzionamento tecnico, ma possono essere presenti difetti estetici più evidenti rispetto ai prodotti di grado superiore.

Semplice no? Comprare ricondizionato può significare comprare il modello che tanto desideravamo ad un prezzo nettamente inferiore rispetto a quello iniziale. In più, ci piace anche dal punto di vista ambientale! Considerate, infatti, la quantità di rifiuti che si riduce con il recupero di oggetti ancora funzionanti e utilizzabili, portando in tal modo evidenti vantaggi all’ambiente.

Se tra le soluzioni per salvare il pianeta c’è anche quella di promuovere e far crescere l’economia circolare, ovvero evitare gli sprechi e risparmiare energia rimettendo in circolo gli stessi prodotti o riutilizzando gli stessi materiali, allora i prodotti ricondizionati sono il giustissimo compromesso!

Dove comprare i migliori smartphone ricondizionati

Da Apple a Samsung, tutti ma proprio tutti gli smartphone che cercate li potete trovare anche rigenerati in vendita online e con un ottimo risparmio.

La maggior parte dei più noti siti di E-commerce possiede un corner shop dedicato proprio al mondo del ricondizionato: meglio andare sul sicuro e affidarsi solo ed esclusivamente all’esperienza di eBay.

Nella più grande community di vendita di prodotti nuovi, usati e ricondizionati, alla sezione “Cellulari e smartphone” troverete di sicuro quello che fa al caso vostro.

Qui, quanto ai rigenerati, troverete due tipi di diciture:

ricondizionato certificato : riguarda oggetti in perfette condizioni, come nuovi, ispezionati e puliti professionalmente, ricondizionati dal produttore o da un fornitore approvato dal produttore per rispettare le specifiche richieste. Sono confezionati con un imballaggio nuovo o originale con accessori nuovi o originali;

: riguarda oggetti in perfette condizioni, come nuovi, ispezionati e puliti professionalmente, approvato dal produttore per rispettare le specifiche richieste. Sono confezionati con un imballaggio nuovo o originale con accessori nuovi o originali; ricondizionato dal venditore: riguarda oggetti riportati in perfetto stato di funzionamento dal venditore eBay o da terzi. Questo significa che sono stati ispezionati, puliti e riportati in perfetto stato di funzionamento e sono in condizioni eccellenti. Potrebbero anche non essere in confezione originale.

Questo rivenditore, per esempio, offre Apple iPhone X 64gb ricondizionato di grado A con tanto di garanzia 12 mesi e accessori. Oppure, se è Samsung il vostro smartphone desiderato, questo rivenditore mette in vendita un Samsung Galaxy Note 10 Plus.

Ma le offerte sono davvero tantissime e molti sono i prodotti che godono di spedizione gratuita! Cercate nella scheda di ogni singolo device le caratteristiche che fanno più al caso vostro e riceverete solo il meglio. Avete, inoltre, la possibilità di acquistarlo subito o “aggiungerlo al carrello”, così come anche scegliere l’opzione di sottoscrivere una copertura per danni accidentali e furto.

Cosa aspettate, allora? Su eBay trovate tutto ciò di cui avete bisogno, un ventaglio di scelte infinite e soprattutto la garanzia di ricevere a casa un prodotto eccellente e garantito! E per la settimana dal 17 al 23 maggio è disponibile un coupon con il 10% di sconto sui ricondizionati, per scoprire tutti i dettagli del coupon, visitate questa pagina.