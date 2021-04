Come guadagnare online con i LEGO e le carte da gioco

Avete mai pensato che si potesse guadagnare con i Lego? Ebbene sì, i mattoncini colorati più amati del mondo possono valere una vera fortuna. Negli ultimi anni, infatti, è cresciuto il numero di persone che sceglie di investire sui prodotti Lego, soprattutto sui set esclusivi, che fanno gola a tanti collezionisti e che possono essere venduti senza troppa difficoltà a cifre da capogiro.

Tanti set del marchio danese oggi valgono molto di più di quanto costassero originariamente. Basta dare un’occhiata alle quotazioni di alcuni modelli di Lego su eBay e paragonarli con il loro prezzo iniziale per capire il motivo per cui molte persone hanno visto nella vendita di questi giocattoli un’opportunità di guadagno. Nel giro di alcuni anni i pezzi più ricercati sono stati rivalutati di oltre il 2000%.

I set Lego e le carte da gioco più costosi e ricercati

Non tutti i set di mattoncini sono uguali. I più gettonati sono basati su film come Star Wars o monumenti come il Taj Mahal e la Torre Eiffel. Ci sono anche i set ispirati a scene quotidiane, come zone urbane o caserme dei pompieri che con il tempo si rivalutano facilmente.

Perfino i cosiddetti Lego MOC – dall’inglese my own creation, ovvero la mia propria creazione – si dimostrano una forma interessante e divertente per guadagnare soldi extra, dal momento che i set – non ufficiali dalla Lego, ma progettati e costruiti dai loro fan – più creativi e affascinanti sono anche molto ambiti dai collezionisti insoddisfatti che desiderano sempre qualcosa in più. Recentemente su eBay un MOC compatibile con il castello di Hogwart di Harry Potter è stato venduto a più di mille euro.

Così, gli investimenti “alternativi” come i Lego, ma anche la prima edizione delle carte Pokemon e delle carte Magic che raggiungono prezzi esorbitanti, hanno visto crescere il loro valore spinti principalmente dal numero crescente di fan disposti a pagare prezzi molto alti pur di ampliare la propria collezione e da un mercato in cui questi tipi di oggetti si dimostrano una scommessa finanziaria a basso rischio.

I record di vendite di questi oggetti mostrano quanto i mattoncini e le carte da gioco siano una cosa seria. Sebbene ognuno di noi possa mettere in vendita i propri set al costo che desidera, alla fine quello che conta è che un determinato oggetto sia stato effettivamente venduto a quel valore. Su eBay queste informazioni sono facilmente visibili e dimostrano quanto gli acquirenti siano disposti a pagare per determinati articoli.

Alcuni prodotti lanciati all’inizio di questo millennio, oggi sono diventati oggetti da collezione aumentando significativamente il loro valore come il Set Lego Ultimate Collector’s Millennium Falcon che dai € 400 del 2007, ora costa circa € 5.800 o il Set Lego Cafe Corner che dai € 120 del 2007, è stato venduto recentemente su eBay a più di € 2.000.

Quello che sorprende ancora di più è il mercato delle carte collezionabili, basta pensare che a fine dicembre una Card Pokemon 1st Edition Ombre Holo Charizard è stata venduta a più di € 39.000 e a gennaio di quest’anno la carta Black Lotus di Magic più costosa della storia è stata venduta su eBay a più di € 428.000, una vera a propria fortuna!

Come vendere i propri giochi da collezione su eBay

Tramite eBay, venditori e collezionisti di tutto il mondo hanno la possibilità di incontrarsi facilmente e in totale sicurezza. Un’opportunità questa che in tanti hanno già colto, e persino quelle persone che si erano affacciate titubanti ora gestiscono, tramite questo marketplace, una vera e propria attività legata al collezionismo.

Prima di vendere il tuo set Lego o le tue carte da gioco, valuta le condizioni generali del tuo oggetto: è da collezione? È nuovo o usato? La scatola è sigillata? Ci sono le istruzioni? Lo stato generale del prodotto incide sul prezzo. Dopodiché seguite questi semplici passi: