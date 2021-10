Ecco l’infallibile trucchetto del nodo per togliere la polvere dai tuoi termosifoni

Sapevate che i caloriferi di casa si trasformano in depositi di polvere e acari nei mesi estivi? Ecco un trucchetto semplice e infallibile per pulirli prima del loro utilizzo

Con il brusco calo delle temperature cui si è assistito in questi giorni, in molte case si sono già riaccesi i termosifoni dopo la pausa estiva. Prima di rimetterli in attività per l’inverno, tuttavia, sarebbe buona cosa provvedere ad un’accurata pulizia di questi strumenti, che durante l’estate hanno raccolto acari e polvere: quest’ultima, oltre a non permettere un corretto funzionamento del calorifero (con conseguente spreco di energia), può provocare allergie in chi respira l’aria calda di casa.

Per fortuna, esistono molti “trucchetti della nonna” utili per pulire in modo corretto e naturale il nostro termosifone, in modo da assicurarci calore per l’inverno senza i problemi legati alla presenza di polvere nell’aria. In particolare, il metodo del nodo è quello che forse meglio permette la pulizia delle intercapedini interne fra gli elementi del calorifero.

Metterlo in pratica è davvero facilissimo: basta munirsi di un pannetto elettrostatico attira-polvere e farvi un nodo a un angolo (come si vede nella foto di copertina). A questo punto, si dovrà infilare il pannetto nella fessura fra due degli elementi del termosifone, tenendolo proprio per il nodo (che quindi, dovrà rimanere fuori, rivolto verso di noi) e facendolo scorrere per tutta la lunghezza del calorifero. Quando il pannetto fuoriuscirà dalla base del termosifone, avrà raccolto tutta la polvere presente in modo facile e veloce!

Se non si ha a disposizione un pannetto elettrostatico, si può utilizzare in alternativa una calza in microfibra: questa, in modo simile al pannetto, cattura ed intrappola la polvere. Ecco quindi un modo creativo e utile per “riciclare” vecchi collant sfilati che non mettiamo più: prima della stagione invernale, utilizziamoli per la pulizia dei caloriferi (la tecnica è la stessa).

QUI potete trovare altre utilissime strategie naturali per pulire i vostri termosifoni e prepararli adeguatamente all’inverno.

