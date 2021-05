Rimuovi le macchie di sangue con questi rimedi casalinghi (senza prodotti chimici)

La macchia di sangue è una delle più temute. Ma niente paura e parti da un presupposto: più fresca è la chiazza, più facile sarà rimuoverla. Ma come? Anche in questo caso uno o più rimedi della nonna possono venire in nostro soccorso.

In primo luogo, altra regola essenziale è quella di usare sempre acqua fredda, mai calda, perché il calore fa coagulare la proteina contenuta nel sangue e la macchia si attacca ancora più in profondità nelle fibre del tessuto.

Acqua fredda

Puoi rimuovere facilmente le macchie di sangue fresco dai tessuti prima di metterli in lavatrice: risciacqua il capo il più rapidamente possibile sotto acqua corrente ghiacciata. Quindi metti un po’ di detersivo sulla macchia e lava il capo in lavatrice come al solito.

Se sei in giro e non c’è acqua corrente nelle vicinanze, puoi anche trattare la macchia con acqua minerale. È importante che la macchia non abbia il tempo di asciugarsi.

Il sale

Le macchie di sangue secco sono più difficili da rimuovere di quelle fresche: per le macchie di sangue ostinate spesso non basta più sciacquarle e poi metterle in lavatrice.

Come sbarazzarsene dunque? Immergi l’indumento per una notte intera in acqua fredda e sale (cinque cucchiai di sale per un litro di acqua) e poi risciacqualo bene. Una volta che la macchia è sparita, il capo può essere messo in lavatrice.

Se le macchie sono particolarmente ostinate, prova anche con:

bicarbonato di sodio o lievito in polvere, da mettere sulla macchia, lasciarlo agire per una notte e poi risciacquare bene

succo di limone, da lasciare in posa per mezz’ora e poi risciacquare e lavare come al solito

patate o amido di mais

alcol, particolarmente indicato per i tessuti delicati, come la seta: tamponare un po’ di alcool puro sulla macchia di sangue, lasciare agire e poi risciacquare a mano con acqua fredda

Macchie di sangue sul tappeto, sul materasso o sul divano

Adatti per cose che decisamente non vanno in lavatrice (tappeto, moquette, divano o materasso) sono:

Puoi creare una pasta di patate o di amido di mais con un po’ di acqua fredda, che poi strofinerai sulla macchia con un vecchio spazzolino da denti. Dopo mezz’ora, puoi pulire il tessuto con un panno umido. Questo metodo è utile anche per le macchie di sangue sulla lana.

In caso di macchie particolarmente ostinate, aiuterà una pasta a base di sale e succo di limone, che puoi strofinare accuratamente sul tessuto con un vecchio spazzolino da denti.

Indipendentemente dal rimedio casalingo che sceglierai, ricorda sempre di procedere con attenzione con tessuti sensibili e non strofinare mai pesantemente. Rischi di far sbiadire i tessuti e di ritrovarti un capo non più nuovo.

