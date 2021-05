Everdrop il detersivo solido in pastiglie arriva anche in Italia

Sono sempre di più gli italiani che scelgono prodotti ecologici non soltanto per l’igiene del corpo, ma anche per la pulizia della casa. Finalmente, negli ultimi tempi c’è stata una maggiore presa di consapevolezza sui devastanti impatti ambientali provocati dalle nostre azioni quotidiane. Optare per detersivi eco-friendly può davvero fare la differenza: continuando, infatti, a usare tonnellate di plastica e sostanze inquinanti rischiamo di compromettere interi ecosistemi, già fortemente messi a rischio da altre forme di inquinamento.

Perché continuare a utilizzare flaconi di plastica e prodotti pericolosi per l’ambiente se esistono in commercio delle valide alternative sostenibili? Diverse aziende si stanno impegnando a favore di un mondo migliore e più pulito, tra cui la Start Up tedesca everdrop, da poco approdata anche in Italia, dove sta riscuotendo un grande successo. Il motivo? Semplice! I suoi prodotti in pastiglia e in polvere per le pulizie domestiche uniscono efficacia, sostenibilità e un design unico. Passare a everdrop significa dire addio alla plastica inquinante (e ingombrante!) e alle sostanze chimiche che danneggiano l’ambiente e possono essere nocive anche per la nostra salute.

Al momento la Start Up propone in offerta il detersivo in polvere, che può essere adattato alla durezza dell’acqua del comune in cui si vive, e i tre detergenti in pastiglie per la pulizia di bagno, cucina e vetri.

Come funzionano i prodotti everdrop?

Il principio di funzionamento delle pastiglie detergenti everdrop è tanto semplice quanto geniale. I detergenti, infatti, vengono consegnati a casa, dentro scatole di cartone e sotto forma di pastiglie, che vanno semplicemente sciolte usando l’acqua del rubinetto all’interno di apposite bottiglie riutilizzabili. In questo modo sarà possibile risparmiare una grande quantità di plastica usa e getta. Ma non solo. I prodotti everdrop contengono ingredienti rispettosi dell’ambiente e della salute di chi li utilizza.

La rivoluzione del detersivo evedrop

Alla base della rivoluzione del detersivo everdrop c’è l’innovativo concetto di adattamento alla durezza dell’acqua (ovvero il contenuto di sali di calcio e magnesio), che varia in base ai luoghi. Per la maggior parte dei detersivi tradizionali la durezza viene compensata con la quantità di detersivo da dosare. In caso di un elevato valore di durezza dell’acqua, per molti detersivi per il bucato in polvere viene consigliato semplicemente di usare una quantità maggiore di prodotto, il che fa rende i vestiti più puliti, ma anche l’ambiente più inquinato. Se, invece, si usa everdrop, non importa quanto dura sia l’acqua perché la quantità di detersivo che serve è sempre la stessa.

I prodotti everdrop sono davvero efficaci?

Questa è probabilmente la domanda che tutti si pongono quando sentono parlare di prodotti sostenibili per la pulizia e il bucato. Spesso si tende a pensare che i prodotti eco-friendly puliscano meno rispetto a quelli contenenti sostanze chimiche. Non è così con everdrop. I detergenti, infatti, sono potenti ed efficaci per combattere lo sporco domestico. Il detersivo in polvere rimuove anche le macchie più ostinate e rende il bucato pulito e brillante. Se siete ancora scettici, non preoccupatevi. everdrop prevede una garanzia di 30 giorni. Se i prodotti non dovessero soddisfarvi, potete restituirli entro un mese dalla data dell’ordine e ottenere un rimborso. Cosa c’è da perdere? Può soltanto guadagnarci il Pianeta e naturalmente anche voi, che potrete finalmente dire addio a un’enorme quantità di flaconi di plastica da smaltire!