Disinfettanti per le mani: la FDA aggiorna l’elenco dei prodotti “potenzialmente tossici” contenenti metanolo

Avevamo già parlato della pericolosità dei disinfettanti per le mani, alcuni dei quali contenenti metanolo, e ora la FDA, Food and Drug Administration, avverte della presenza di un’altra sostanza tossica, l’1-propanolo o alcol n-propilico, da non confondere con il 2-propanolo. Ingrediente che secondo quanto riporta la FDA non può essere utilizzato nei disinfettanti per le mani, in quanto tossico, e mortale se ingerito.

Per questo motivo la FDA ha esortato i consumatori a non utilizzare prodotti che lo contengono e a sbarazzarsene immediatamente gettandoli negli appositi contenitori per rifiuti pericolosi, ampliando la lista di disinfettanti per le mani da non usare.

La FDA ha affermato che l’1-propanolo è da 2 a 4 volte più potente per il sistema nervoso centrale dell’etanolo o dell’alcol normale. Quindi, se ingerito accidentalmente, può causare depressione del sistema nervoso centrale (SNC), provocando sintomi quali “stato confusionale, rallentamento del polso e della respirazione.”

I disinfettanti per le mani segnalati dall’FDA sono stati fabbricati per la maggior parte in Messico, l’agenzia ha raccomandato il richiamo e ha emesso avvisi per impedire l’importazione negli Stati Uniti.

L’elenco dei prodotti da evitare

Ecco l’elenco aggiornato dei prodotti che l’FDA consiglia di non utilizzare:

Andy

Andy’s Best

Aloe assicurata

Igienizzante antisettico per le mani istantaneo garantito con aloe e creme idratanti

Igienizzante antisettico per le mani istantaneo garantito con vitamina E e aloe

Igienizzante Mani Istantaneo Assured (Aloe e Idratanti)

Igienizzante Mani Istantaneo Assured (Vitamina E e Aloe)

Igienizzante mani istantaneo assicurato Aloe e creme idratanti

Igienizzante mani istantaneo assicurato vitamina E e aloe

Be Safe disinfettante per le mani

Bersih Antiseptic Alcohol 70% Topical Solution disinfettante per le mani

Gel disinfettante per le mani Bersih senza profumo

bio aaa Advance Hand Sanitizer

Igienizzante mani avanzato BLUMEN

Igienizzante mani avanzato BLUMEN

BLUMEN Advanced Hand Sanitizer Aloe

Blumen Advanced Hand Sanitizer Aloe, con il 70% di alcol

BLUMEN Advanced Hand Sanitizer Clear

Blumen Advanced Hand Sanitizer Lavanda, con il 70% di alcol

BLUMEN Advanced Instant Hand Sanitizer Clear

BLUMEN Advanced Instant Hand Sanitizer Clear

Blumen Igienizzante Mani Istantaneo Avanzato Alcool Etilico Chiaro 70%

BLUMEN Advanced Instant Hand Sanitizer Lavanda

BLUMEN Aloe Advanced Hand Sanitizer, con 70 alcol

BLUMEN Aloe Advanced Hand Sanitizer, con 70 alcol

Igienizzante per le mani agli agrumi freschi antibatterici Blumen

BLUMEN Clear Advanced Hand Sanitizer

BLUMEN Clear Advanced Hand Sanitizer

Blumen Clear Advanced disinfettante per le mani con il 70% di alcol

Igienizzante mani istantaneo avanzato BLUMEN Clear

BLUMEN Clear Advanced Instant Hand Sanitizer Aloe

BLUMEN Clear Advanced Instant Hand Sanitizer Lavanda

BLUMEN Clear LEAR Advanced Hand Sanitizer

BLUMEN Clear LEAR Advanced Hand Sanitizer

Blumen disinfettante per le mani agli agrumi freschi

Igienizzante mani istantaneo BLUMEN Aloe Vera

Igienizzante mani istantaneo BLUMEN senza profumo

Born Basic. Igienizzante mani Anti-Bac 65% di alcol

Born Basic. Anti-Bac Hand Sanitizer 70% alcol

Britz disinfettante per le mani alcol etilico 70%

Cavalleria

CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 75% di alcol

CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% di alcol

CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% di alcol

Detergente disinfettante per le mani senza risciacquo al 70%

Clear Advanced Hand Sanitizer con 70% di alcol extra morbido con glicerina e aloe

Igienizzante mani DAESI

Igienizzante istantaneo per le mani senza profumo con Aloe Vera Advanced

Gel igienizzante mani ENLIVEN

Igienizzante per le mani Esk Biochem

GelBact disinfettante per le mani

Igienizzante per le mani Agavespa Skincare

Gel disinfettante disinfettante per le mani al 70% di alcol etilico

Gel disinfettante disinfettante per le mani con alcol etilico al 70%

Gel Igienizzante Mani Alcol 70%

Gel disinfettante per le mani inodore al 70% di alcol

Handzer disinfettante per le mani senza risciacquo

Hello Kitty disinfettante per le mani

Herbacil disinfettante per le mani antisettico al 70% di alcol

Herbacil disinfettante per le mani antisettico al 70% di alcol

Herbacil disinfettante per le mani antisettico al 70% di alcol

Jaloma Antiseptic Hand Sanitizer Alcool etilico 62% con vitamina E.

Igienizzante istantaneo per le mani KLAR E DANVER

Igienizzante istantaneo per le mani KLAR e DANVER

Kleanz Antibacterial Hand Sanitizer Advanced

Igienizzante per le mani in gel Lavar 70

Disinfettante alla rinfusa di Leiper’s Fork Distillery per 5 galloni e bottiglia da 16 once di Leiper’s Fork Distillery

LumiSkin Advance Hand Sanitizer 16 oz

LumiSkin Advance Hand Sanitizer 4 oz

Gel igienizzante mani Lux Eoi

Medicare Alcohol Antiseptic Topical Solution

Modesa Igienizzante Antisettico per le Mani Istantaneo con Idratanti e Aloe Vera

Modesa Igienizzante Antisettico per le Mani Istantaneo con Idratanti e Vitamina E.

MODESA Instant Hand Sanitizer Moisturizers and Vitamin E

Igienizzante mani Mystic Shield Protection

NeoNatural

SUCCESSIVO disinfettante per le mani

Igienizzante mani antibatterico istantaneo NuuxSan

Igienizzante mani istantaneo NuuxSan

Igienizzante mani Optimus Instant

Igienizzante mani Optimus Instant

Igienizzante mani istantaneo Optimus Lubricants

Igienizzante Mani Parabola

Plus Advanced

Disinfettante per mani Purity Advanced

Igienizzante per le mani QualitaMed

Saniderm Advanced Hand Sanitizer

Sayab antisettico disinfettante per le mani 100

Teoria del profumo – Keep It Clean – Disinfettante per le mani antibatterico Pure Clean

Teoria del profumo – Keep It Clean – Disinfettante per le mani antibatterico Pure Clean

Igienizzante per le mani Selecto

Igienizzante mani lucido e pulito

Il buon disinfettante per le mani in gel antibatterico

Il disinfettante per le mani Honeykeeper

TriCleanz

Disinfettante per le mani TriCleanz Tritanium Labs

Igienizzante Mani Urbane Bath and Body

Vidanos Easy Cleaning Rentals Hand Sanitizer Agavespa Skincare

Gel igienizzante per le mani Wave

FONTI: FDA

