Dopo lo shampoo solido e il dentifricio in compresse, anche il detersivo per piatti diventa solido per risparmiare imballaggi e rifiuti di plastica e rispettare l’ambiente.

Cos’è il detersivo per piatti solido

Il detersivo solido per piatti è un’alternativa ecologica e sostenibile al tradizionale detersivo liquido per piatti, perché consente di risparmiare una notevole quantità di flaconi di plastica e rispetta maggiormente la salute del pianeta e la nostra. Ogni panetto di detersivo, infatti, permette di eliminare due flaconi di plastica da un litro.

L’aspetto del detersivo solido per piatti è del tutto simile a quello di una normale saponetta ma non sempre è formulato come un sapone. Alcune aziende propongono infatti saponi per piatti, preparati facendo reagire oli vegetali con soda caustica, mentre in altri casi si tratta di un detersivo per piatti formulato con tensioattivi solidi, identico a un detergente piatti tradizionale ma privo di acqua.

L’assenza di acqua comporta diversi vantaggi. Innanzitutto il detersivo solido per piatti consente di eliminare completamente i flaconi di plastica che, oltre a ingombrare, rappresentano un rifiuto potenzialmente dannoso per l’ambiente.

In secondo luogo, poiché il detersivo non contiene acqua, non ha bisogno di conservanti e questo rende il detersivo solido per piatti ancora più ecologico e più salutare per l’ambiente ma anche per la nostra salute, dato che riduce l’esposizione a sostanze che potrebbero essere pericolose.

Infine, la mancanza di acqua fa sì che il detersivo occupi meno spazio durante il trasporto e lo stoccaggio e questo significa anche un minore impatto sul traffico.

Generalmente il detersivo solido per piatti contiene solo ingredienti naturali, biodegradabili e di origine vegetale, derivati dall’olio di oliva o dall’olio di cocco, ed è profumato con oli essenziali o altre sostanze naturali, come l’aceto o il caffè.

Come utilizzare il detersivo per piatti solido e quanto dura

Il detersivo solido per piatti è molto semplice da utilizzare: basta strofinare sulla superficie una spazzola per piatti o una spugna umide per ottenere una quantità di schiuma sufficiente al lavaggio delle stoviglie.

Trattandosi di un detergente per piatti analogo a quello liquido, il detersivo solido pulisce e sgrassa pentole e piatti esattamente come un detersivo tradizionale.

Un panetto di detersivo solido per piatti da circa 200 grammi equivale a oltre due litri di detersivo liquido e consente di effettuare circa 200 lavaggi di piatti a mano, dunque ha una durata di oltre tre mesi.

Per fare in modo che il detersivo solido per piatti duri il più a lungo possibile, è bene lasciare asciugare il panetto tra un lavaggio e quello successivo, utilizzando un porta sapone a griglie, che non raccolga acqua.

Dove comprare il detersivo per piatti solido e quanto costa

Il detersivo solido per piatti è facilmente reperibile nelle erboristerie, nei negozi di prodotti naturali o sfusi e online.

Il prezzo del detersivo solido per piatti varia dai 5 ai 10 euro circa per un panetto da 200 grammi, equivalente a due flaconi di detersivo liquido.

Ogni panetto permette di effettuare fino a 200 lavaggi e, se ben conservato, ha una durata di oltre tre mesi.

Fonti di riferimento: Officina Naturae/Negozio leggero

