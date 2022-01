Questi sono i capi d’abbigliamento che non dovresti mai mettere nell’asciugatrice

L’asciugatrice è un elettrodomestico molto pratico e molto amato dalle famiglie, ma attenzione a cosa ci inserite

In moltissime case accanto alla lavatrice o nelle immediate vicinanze si trovano spesso tanti modelli diversi di asciugatrici che, se da un lato consentono di eliminare l’umidità e l’acqua del fresco bucato e di risparmiare tempo prezioso, non possono però essere sempre utilizzate e specialmente per tutto.

Ci sono infatti una serie di accessori e indumenti che sarebbe meglio non mettere mai in asciugatrice affinché non si rovinino. Tutto dipende dal materiale con cui sono fatti.

I capi che andrebbero asciugati all’aria, secondo le aziende che producono asciugatrici e i libretti di istruzione, sono quelli fatti di:

pelle, pelle scamosciata e ecopelle

pellicce ed eco pellicce

gomma di lattice

tessuti impermeabili, attenzione anche a come vanno lavati per non perdere questa caratteristica

seta

raso

lino

lana, è preferibile valutare capo per capo poiché non tutti gli indumenti di lana possono andare in asciugatrice

nylon

decorazioni metalliche

Attenzione anche a borse e zaini, costumi da bagno e alle scarpe da ginnastica poiché la gomma della suola potrebbe deteriorarsi per via del calore dell’asciugatrice.

Prima di prendere decisione affrettate che potrebbero costarvi il vostro amato maglione o il bikini nuovo, è meglio leggere attentamente le etichette di ogni indumento e accessorio e impostare i programmi appositi per ciascuno, pur ricordando – dove possibile – che il sole è la miglior opzione possibile.

