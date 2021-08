I thermos e le borracce in acciaio necessitano di un’adeguata manutenzione. Scopriamo come fare per una pulizia accurata senza rovinarle

I thermos e le borracce termiche in acciaio sono sempre più utilizzate, soprattutto dopo le crescenti preoccupazioni per l’inquinamento, gli effetti sulla salute delle sostanze chimiche presenti nelle bottiglie di plastica e, ultimo ma non per importanza, il vantaggio di mantenere costante la temperatura delle bevande. (Leggi anche: Come e quando pulire le borracce (e perché solo sciacquarle non serve)

Tuttavia, analogamente a qualsiasi altro prodotto che si utilizza, anche questi necessitano di un’adeguata manutenzione e pulizia. (Leggi anche: Se la tua borraccia è in alluminio NON usare MAI questi prodotti per pulirla)

Suggerimenti per la manutenzione e la pulizia dei thermos

La forma e la composizione dei thermos rende abbastanza difficile la pulizia. Ecco alcuni consigli utili.

Per la pulizia procurati questi materiali:

spazzola per biberon (cercali nel reparto stoviglie o nel reparto bambini)

strofinaccio o panno in microfibra

detersivo per piatti delicato

asciugamano

Procedimento:

riempi il thermos con acqua tiepida e una piccola quantità di detersivo per piatti

non immergere il thermos in acqua, è meglio riempirlo

lascialo in ammollo per tre o cinque minuti in modo da rimuovere qualsiasi granulosità

avvolgi lo straccio o il panno in microfibra attorno alla spazzola per biberon e usala per strofinare delicatamente il contenitore

se ci sono residui di cibo nel thermos, usa solo lo scrubber per bottiglie

risciacqua con acqua tiepida

pulisci l’interno con l’asciugamano e lascia asciugare all’aria

Evita l’uso di candeggina a base di cloro per pulire il thermos, in quanto può danneggiare la saldatura dell’acciaio. (Leggi anche: Perché i bicchieri diventano opachi in lavastoviglie? Trucchi per farli tornare splendenti)

Pulizia di thermos e borracce in acciaio

Ecco alcuni dei modi più semplici per pulire le borracce termiche in acciaio, in modo da rimuovere cattivi odori ed eliminare germi e batteri.

Bustina di tè

Il modo più semplice per pulire la borraccia è utilizzare le bustine di tè. Ecco come:

metti una bustina di tè nella beuta e aggiungi dell’acqua bollente

riempi la bottiglia e lascia questa miscela nella bottiglia sottovuoto tutta la notte

getta via la miscela al mattino, e la bottiglia sarà perfettamente pulita

Bicarbonato di sodio

Un altro modo intelligente per pulire la borraccia è usare il bicarbonato di sodio. Questo metodo è utile anche per pulire i thermos, incluso il coperchio.

Puoi usare solo bicarbonato oppure una miscela di bicarbonato di sodio e aceto. Per prepararla:

mescola 1 cucchiaino di aceto di mele e un cucchiaino di bicarbonato con acqua tiepida

lascia riposare il composto nella bottiglia per un po’ di tempo

strofina la bottiglia e risciacqua bene

Questa soluzione è migliore rispetto all’uso di acqua e sapone, ed è ideale per rimuovere anche gli odori più forti. (Leggi anche: Bicarbonato di sodio: un amico da tenere sempre in casa)

Aceto

Un altro modo semplice per pulire le borracce è usare l’aceto. Ecco come:

mescola l’aceto con cubetti di ghiaccio o acqua tiepida e agita per qualche minuto

strofina le pareti della bottiglia con una spazzola e risciacquala

lascia asciugare prima di usare la borraccia

Pastiglie per protesi

Progettate per rimuovere le macchie, le pastiglie per protesi possono essere un’alternativa delicata per la pulizia del thermos. Hai semplicemente bisogno di due compresse e acqua. Ecco come fare:

metti le due compresse nel thermos

metti il ​​thermos nel lavandino e riempilo d’acqua

le pasticche frizzeranno e traboccheranno dal thermos, motivo per cui il contenitore dovrebbe essere nel lavandino

lascialo riposare per diverse ore, meglio se tutta la notte

svuota il thermos e risciacqua abbondantemente

usa l’asciugamano per asciugarlo il più possibile, quindi lascialo asciugare all’aria

Rimuovi la sporcizia con sale e ghiaccio

Puoi anche usare sale e ghiaccio per rimuovere lo sporco incrostato; di seguito il procedimento:

riempi il thermos da 1/4 a 1/2 pieno di ghiaccio

non utilizzare ghiaccio tritato o cubetti di grandi dimensioni

se hai dei cubetti grandi, prendi in considerazione l’uso di un sacchetto di plastica e un martello per romperli un po’

aggiungi due cucchiai di sale e chiudi il thermos

agita continuamente la tua bottiglia

controlla se la sporcizia è sparita, aprendo il tappo di tanto in tanto e in caso sostituisci il ghiaccio e ripeti l’operazione

alla fine risciacqua e asciuga

Cosa non fare

È importante fare attenzione con il thermos inossidabile o potresti distruggere il rivestimento. Ciò può provocare crepe e causare corrosione nel tempo. Non lavare il thermos in lavastoviglie, poiché il detersivo e il processo di lavaggio saranno troppo abrasivi. Presta attenzione all’uso di detersivi e spugne aggressive, che possono graffiare e rompere il rivestimento della tua borraccia.

