Bucce di limone, non gettarle e trasformale in questo sapone per piatti fai da te

Come autoprodurre un detergente multiuso al limone da conservare anche per diversi mesi, con pochi ingredienti e massima resa.

Questa ricetta che vi proponiamo è facilmente realizzabile, in breve tempo e con ingredienti naturali al 100%. Con gli scarti di limoni bio privati dei semi, acqua sale e aceto potrete realizzare un fantastico detergente multiuso al limone con cui lavare piatti, bicchieri, pentole, ed eliminare i cattivi odori della cucina dalle mani e dalle stoviglie.

Ingredienti

3 limoni

200 ml acqua

100 gr sale fino

50 ml aceto bianco

Modo di preparazione

Per preparare il detergente multiuso al limone tagliare i limoni in piccoli pezzi, metterli nel frullatore con un po’ d’acqua e ridurre gli ingredienti in un composto cremoso. Mettere poi la crema di limone in un pentolino, aggiungere la restante acqua, il sale, l’aceto e portare ad ebollizione, far bollire per circa 10 minuti poi spegnere il fuoco. Frullare poi con un frullatore ad immersione rendendo il composto vellutato.

Preparare i vasetti di vetro a chiusura ermetica per versarvi il detersivo ancora caldo, e lasciare raffreddare. Questo prodotto si conserva in frigo per molti mesi.

Come usare il detergente multiuso al limone

Per lavare i piatti e le posate è necessario sciogliere un paio di cucchiai in acqua molto calda, e se le stoviglie fossero molto unte aggiungere anche qualche goccia di detersivo per piatti. Per eliminare i cattivi odori o per lucidare le pentole utilizzare il prodotto puro.

Questa ricetta è stata condivisa da Simona Scazzuso sul nostro gruppo Facebook. Volete condividere anche voi le vostre creazioni per vederle pubblicate su Greenme.it? Veniteci a trovare e postatele su Sarò buon* con la Terra: Risparmio, Riciclo, Rispetto e Autoproduco

Leggi anche: