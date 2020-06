Balsamo per capelli contaminato ritirato dai supermercati: marca e lotti

Al proprio interno potrebbe contenere materia prima contaminata microbiologicamente. Per questo Conad ha richiamato alcuni lotti del Balsamo Conad Essentiae.

La catena di supermercati Conad Soc. Coop. ha fatto sapere di aver ordinato, in via precauzionale, il ritiro di tre lotti di balsamo, prodotto da Coind S.c. presso lo stabilimento di Castel Castel Maggiore (BO).

Secondo quanto riportato nell’avviso pubblicato sul sito di Conad, all’interno dei lotti oggetto di richiamo è stata riscontrata una non conformità, dovuta alla presenza di una materia prima contaminata microbiologicamente.

Sono due le tipologie di balsamo richiamate da Conad e tre i lotti:

Se avete acquistato questi prodotti controllate i riferimenti e se coincidono con uno di quelli ritirati evitate di utilizzarlo:

“Al fine di limitare qualsiasi possibile rischio per la salute, i clienti che ne fossero in possesso sono invitati a riportare le confezioni corrispondenti ai lotti indicati in qualsiasi punto vendita della rete Conad. Provvederemo alla sostituzione con un altro prodotto o al rimborso” spiega Conad.