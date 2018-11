Il sale è stato per millenni un bene prezioso: nei secoli passati fu difficilmente reperibile tanto da essere carico di significati simbolici e fulcro di molti riti propiziatori. Addirittura nell'antica Grecia l'ospitalità era sancita dal rito della spartizione del sale con l'ospite. Oggi, invece, è diventato un alimento di uso così comune che spesso se ne dimenticano le qualità intrinseche e soprattutto i possibili usi alternativi.

Il sale, infatti, insieme a limone, aceto e bicarbonato, è l'alleato principale per le nostre pulizie ecologiche e uno degli ingredienti fondamentali per i detersivi fai-da-te. Vediamo, allora, come poterlo utilizzare, non solo in cucina, in modo originale e green.

1. Pulire l'oro

Come per altri metalli creiamo una pasta costituita da sale, farina ed aceto in parti uguali e strofiniamo delicatamente.

2. Pulire l'Argento

Per pulire e lucidare posate o altri oggetti in argento disponete sul fondo di una teglia uno strato di carta stagnola e ricopritelo con acqua. Aggiungete 1 cucchiaio di sale e 1 di bicarbonato di sodio e portate a ebollizione e lasciate sul fuoco per cinque minuti. Togliete dal fuoco e una volta raffreddato risciacquate abbondantemente con acqua.

3. Pulire l'Ottone o il Rame Se volete lucidare oggetti in rame e ottone mescolate in parti uguali sale, farina ed aceto. Stendete la pasta ottenuta sul metallo con un panno e lasciate riposare per un'ora circa. Poi pulite e lucidate.

4. Pulire l'Acciaio Inox

Per i metalli resistenti, come l'acciaio inox, utilizzate una miscela di sale e succo di limone per strofinare accuratamente la superficie, quindi risciacquate e asciugate.

5. Pulire il peltro

Applicate una miscela di sale, farina e aceto e lasciate asciugare. Poi risciacquate e asciugate con un panno morbido.

6. Lavare pentole e padelle

Se durante la cottura qualche cibo si è bruciato e attaccato al fondo della pentola, aggiungete tempestivamente del sale. Questo vi aiuterà a staccarlo più facilmente dal fondo.

7. Pulire la caffettiera

per pulire la caffettiera aggiungete all'acqua della macchinetta 3 cucchiai di sale e portate a bollore. Ovviamente senza il caffè.

8. Pulire il fondo delle pentole di ferro

Se le vostre pentole in ghisa vi sembrano particolarmente sporche e volete effettuare una pulizia approfondita scaldate a fuoco basso la pentola e aggiungete dell'olio fino a coprire interamente il fondo della padella. Quando è ben calda toglietela dal fuoco e aggiungete 3-4 cucchiai di sale grosso. Strofinate energicamente e risciacquate con acqua calda. Aggiungete in fine un sottile strato di olio per conservarla e prevenire la ruggine. 9. Pulitore universale

Per avere un efficace detergente naturale, adatto a molteplici usi, create una miscela di sale e aceto. L'unica raccomandazione è di non usare questa miscela su superfici sensibili all'aceto come il linoleum, il marmo o le superfici cerate.

10. Pulire i tappeti

11. Contro le macchie Per togliere macchie o aloni dal vostro tappeto preferito create una miscela di sale, aceto e borace in parti uguali. Usatela sulla macchia e lasciate asciugare. Se avete versato dell'ottimo Barolo sul vostro tappeto persiano non disperate. Tamponate la macchia e aggiungete subito del sale che assorbirà i residui di vino. Una volta asciutto potete pulire.

12. Camino

Sembra che spargere una manciata di sale sul fuoco mantenga più pulita la canna fumaria.

13. Lucidare lo smalto di pentole e stoviglie

Per restituire lucentezza allo smalto di pentole e stoviglie applicate una miscela composta da sale e aceto in parti uguali. E strofinate accuratamente. 14. Igiene delle mani

Il sale se miscelato con l'aceto è un ottimo assorbi odori. Usiamolo per pulire le mani dall'odore di aglio o cipolla.

15. Come antimuffa

Come antimuffa applicate una miscela di sale e succo di limone sulla zona interessata. Lasciate asciugare possibilmente al sole poi sciacquate e asciugate nuovamente.

16. Togliere la ruggine

Fare una pasta di sale, crema di tartaro, e l'acqua e si applicano a ruggine macchia sul metallo. Lasciare asciugare al sole.

17. Eliminare i cattivi odori

Come già detto il sale è ottimo come assorbi-odori. Se avete delle scarpe da ginnastica che somigliano piuttosto ad un'arma batteriologica aggiungete un po di sale una volta tolte. Questo aiuterà ad eliminare il cattivo odore.

18. Pulire il forno

Utilizzate una miscela di sale, aceto e bicarbonato di sodio per la pulizia del forno. Lasciate agire qualche minuto poi pulite con un panno umido. Il sale è ottimo anche per assorbire eventuali liquidi caduti nel forno durante la cottura.

19. Pulire il frigorifero

Pulire con una miscela di sale e soda.

20. Pulire il Lavello

Per donare bianchezza allo smalto del vostro lavello utilizzate una miscela di sale e trementina e applicatela uniformemente su tutta la superficie. Dopo circa 15 minuti pulite con un panno umido.

21. Mantenere pulito lo scarico del lavandino

Per mantenere pulito lo scarico del vostro lavandino versate al suo interno dell'acqua e sale appena bollita.

22. Per i lavandini intasati

Miscelate tra loro ½ tazza di sale, ½ tazza di bicarbonato di soda e ¼ tazza di cremore di tartaro (acido tartarico) e versatela nello scarico. Infine versate un bollitore di acqua bollente e lasciate riposare almeno un paio d'ore prima di risciacquare.

23. Pulire i vasi

utilizzate il sale per strofinare i depositi calcarei sui vostri vasi, quindi risciacquate.

24. Pulire il vimini

se i vostri mobili in vimini perdono candore, applicate a pennello una miscela di acqua salata e lasciate asciugare al sole.

25. Trattare il legno

potete trattare piccoli graffi o abrasioni sul legno con una miscela di olio e sale sfregando delicatamente la superficie. Successivamente pulite con un panno.



E se è vero che con un poco di zucchero, la pillola va giù...ora sapete cosa può fare il sale.

Lorenzo De Ritis