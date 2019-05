La lavatrice mangia i calzini per davvero. Ecco le prove

I calzini spariscono, puff! Alzi la mano chi non è mai rimasto con calzini spaiati una volta che è terminato il ciclo della lavatrice. Spariti, inghiottiti nel nulla, dissolti, in bilico tra la certezza di averli messi tutti e il dubbio che forse qualcuno era rimasto fuori. Racconti, miti e leggende si sono susseguiti nel corso dei decenni e una domanda rimbomba da sempre nelle case di mezzo mondo: dov’è finito il mio calzino?

Se le sono pensate tutte, si è guardato ovunque, sopra, sotto, nel cestello del detersivo, nel tappo del detersivo, nel bottiglione mezzo vuoto, nelle maniche di camicie e camicette. Gli scienziati hanno osservato il fenomeno e calcolato un algoritmo, ma i più hanno lasciato il mistero irrisolto, in attesa che il Maigret di turno venisse a ipotizzare l’assassino dei calzini nel vuoto a spirale di un oblò ammazzacalze.

La risposta, miei cari, si cela molto più vicino di quanto si pensi. Non si tratta di giocare ad acqua, fuoco e fuocherello attorno alla lavatrice, né di fare riti voodoo mentre quella è in funzione scongiurando che il fantasma gotico del lavaggio del week-end non si sia trafugato anche il calzino blu a pois.

Tutto sta nelle guarnizioni! Ma andiamo con ordine.

Un giorno tale Cathy Hinz, americana, ha dato in pasto al popolo del web la sua mirabile scoperta (dispensando immagini la cui visione è solo per stomaci forti...). Suo marito, stanco della lavatrice malfunzionante, decise di smontarla. Da lì a un vero shock pare sia stato un attimo.

Calze, biancheria intima, monetine e perfino una carta di credito: tutto era in fondo alla macchina quando ha rimosso il pannello del filtro. Il marito di Cathy aveva in pratica scoperto che le lavatrici, ma anche le asciugatrici, sia con carica frontale che dall’alto, possono lasciare incastrare piccoli panni tra le guarnizioni.

"La prossima volta che ti mancano i calzini, ricorda! Quella lavatrice potrebbe essere solo affamata!", dice Cathy.

Ed è probabile che sia vero: un altro video "dimostrativo" qui sotto spiega esattamente il posto in cui i nostri mitici calzini vanno a finire. Per tutti quelli che, almeno una volta nella vita, hanno smontato mezza casa per rifare il paio!

