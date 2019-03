Salviette umidificate fatte in casa

Inquinano, non sono riciclabili, fanno male alla pelle. Sono le salviette umidificate usa e getta, che se disperse nell'ambiente possono addirittura essere ingerite dagli animali fino a soffocarli. I motivi per non usarle sono molti. In commercio ne esistono di tutti i tipi, comprese quelle per detergere le superfici in casa. E se esistesse una alternativa naturale, a basso costo e da autoprodurre?

Certo che c'è! E infatti vi presentiamo le salviette umidificate, riciclabili e fai da te! 😉

Ottima alternativa come soluzione detergente e disinfettante per la casa, questa ricetta è stata postata dalla 'nostra' Simona Scazzuso sul gruppo Facebook GreenMe Autoproduzione, Risparmio, Riciclo e Fai-da-te.

Ingredienti:

240 ml acqua

240 aceto bianco

1 cucchiaino di bicarbonato

12 gocce di olio essenziale di limone

8 gocce di olio essenziale di eucalipto

8 gocce di olio essenziale di tea tree

1 barattolo a chiusura ermetica e vecchi tessuti

Procedimento:

Mettere nel vasetto l'acqua e il bicarbonato, mescolare e aggiungere l'aceto, lentamente perché inizierà a frizzare , unire gli oli essenziale e mescolare bene ( più o meno il barattolo dovrà essere riempito per 3/4)

Piegare le salviette, inserendo un' estremità dentro l'altra ottenendo una spirale e infine immergerla nella soluzione.

Lasciate riposare pochi minuti, tempo di assorbire l'acqua e le salviette sono pronte per essere utilizzate.

Tirate la prima salvietta dal centro della spirale, così le successive potranno essere prelevate facilmente.

Ora potrete pulire le superfici come il tavolo, la cucina, il lavandino, sanitari senza inquinare e senza irritare la pelle!

Seguiteci per scoprire la prossima ricetta!

